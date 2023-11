Call of Duty Modern Warfare 3 заняла позицию лидера розницы Британии

На вершине свежего топа розничных продаж в Британии засияла игра Call of Duty: Modern Warfare III (2023), несмотря на снижение продаж на 25% по сравнению с предыдущей частью – Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и негативные отзывы игроков.

На пятое место недельного рейтинга пробилась новинка Football Manager 2024, тогда как EA Sports FC 24 удержала вторую позицию и Marvel’s Spider-Man 2 опустилась на четвёртую строчку по сравнению с предыдущей неделей.

Другая новая игра, Disney Dreamlight Valley, заняла лишь 32-е место в топе, в то время как RoboCop: Rogue City рухнула с четвёртой строчки на 13-ю, столкнувшись с падением продаж на 64%.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom сохранила свою 18-ю позицию, несмотря на снижение продаж на 18%. Кроме того, благодаря скидкам некоторые игры смогли вернуться в топ-10, среди них Batman: Arkham Collection, Diablo IV, Super Mario Party и Just Dance 2021.

Вот топ-10 розничных продаж в Британии с 4 октября по 11 ноября:

1. Call of Duty: Modern Warfare III (2023) (Новинка);

2. EA Sports FC 24 (2);

3. Super Mario Bros Wonder (1);

4. Marvel’s Spider-Man 2 (3);

5. Football Manager 2024 (Новинка);

6. Nintendo Switch Sports (7);

7. Mario Kart 8 Deluxe (5);

8. Hogwarts Legacy (6);

9. Minecraft (Switch) (9);

10. Assassin’s Creed Mirage (8).