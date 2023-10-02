Датамайнер раскрыл размер бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS5

Уже совсем скоро стартует публичное бета-тестирование сетевого режима в новом шутере Call of Duty: Modern Warfare 3. Разработчики по-прежнему держат в секрете содержимое беты, но теперь мы хотя бы знаем примерный размер игровых файлов.
Надежному инсайдеру с никнеймом PlayStation Game Size удалось обнаружить в базе данных PlayStation Store информацию об игровом клиенте бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3. Согласно полученным данным, размер шутера для PS5 составляет 24 ГБ. При этом бета-версия будет загружать на консоль два пакета файлов, один из которых будет отвечать исключительно за проверку лицензии.
Исходя из этой информации, можно предположить, что бета-версия Modern Warfare 3 для ПК и консолей Xbox будет равна примерно 30 ГБ. В этот объем входят только некоторые сетевые режимы и необходимые текстуры для работы онлайн составляющей игры. Полный вес шутера с сюжетной кампанией, зомби-режимом и всем остальным, как ожидается, будет намного больше.
Публичный бета-тест Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS5 будет запущен с 8 по 10 октября. Игроки с других платформ смогут принять участие в тестировании шутера с 14 по 16 октября.
а на ps4 когда будет?