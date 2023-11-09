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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.7 207 оценок

Динамичный мультиплеер и вторжение зомби в новых трейлерах Call of Duty: Modern Warfare 3

Gutsz
Новости

До релиза очередной части популярной серии Call of Duty осталось совсем немного. Чтобы разогреть интерес к новинке, компания Activision выпустила сразу несколько эффективных трейлеров. В новых роликах разработчики предлагают оценить зрелищные перестрелки в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 3 и погрузиться в масштабный зомби-режим.

Шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 уже успели оценить как журналисты, так и простые игроки еще до официального релиза. Однако критика касалась в основном сюжетной кампании. С полноценным релизом игры, где будут доступны все режимы, ситуация может измениться. Сюжет шутера ругали за недостаток разнообразия и небольшую продолжительность, но это легко может быть компенсировано мультиплеерным аспектом. Как показывают недавно опубликованные ролики, разнообразия и динамики в мультиплеере должно хватить игрокам.

Напомним, студия Treyarch поделилась особенностями геймплея зомби-режима в Call of Duty: Modern Warfare 3.

Релиз шутера состоится уже 10 ноября на ПК и консолях.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
dangerous_beast

давайте уже реще 10 ноября! Руки чешутся, етить его налево!

5
foolery

кто ждет - ставь диз

0
B e s i k

Call of Duty

C - кал

о - обожаемый

D - дуриками

-7
KillMeSylarS

какой же ты не умный... столько раз слышал подобный комментарий.. ну умом ты ваще не вышел. жаль тебя

2