Динамичный мультиплеер и вторжение зомби в новых трейлерах Call of Duty: Modern Warfare 3

До релиза очередной части популярной серии Call of Duty осталось совсем немного. Чтобы разогреть интерес к новинке, компания Activision выпустила сразу несколько эффективных трейлеров. В новых роликах разработчики предлагают оценить зрелищные перестрелки в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 3 и погрузиться в масштабный зомби-режим.
Шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 уже успели оценить как журналисты, так и простые игроки еще до официального релиза. Однако критика касалась в основном сюжетной кампании. С полноценным релизом игры, где будут доступны все режимы, ситуация может измениться. Сюжет шутера ругали за недостаток разнообразия и небольшую продолжительность, но это легко может быть компенсировано мультиплеерным аспектом. Как показывают недавно опубликованные ролики, разнообразия и динамики в мультиплеере должно хватить игрокам.
Напомним, студия Treyarch поделилась особенностями геймплея зомби-режима в Call of Duty: Modern Warfare 3.
Релиз шутера состоится уже 10 ноября на ПК и консолях.
давайте уже реще 10 ноября! Руки чешутся, етить его налево!
кто ждет - ставь диз
Call of Duty
C - кал
о - обожаемый
D - дуриками
какой же ты не умный... столько раз слышал подобный комментарий.. ну умом ты ваще не вышел. жаль тебя