Для Call of Duty готовится коллаборация с "Дюной"

Фильм "Дюна" 2021 года от режиссера Дени Вильнёва возродил культовый роман Фрэнка Герберта для новой аудитории. Осенью этого года уже должен был выйти сиквел картины, однако из-за продолжающихся в Голливуде забастовок премьеру перенесли, но, кажется, забыли об этом сказать Activision. Компания внезапно собирается провести в Call of Duty коллаборацию с "Дюной", добавив в шутеры тематический контент по фильмам.

Датамайнерам в лаунчере Call of Duty удалось обнаружить изображения следующего большого кроссовера. В игре появятся косметические предметы, скины для оружия и оперативник, вдохновленные миром "Дюны". Судя по всему, эта коллаборация готовилась к первоначальной дате премьеры фильма "Дюна: Часть вторая", но переносить её уже не стали.

Кроссовер с "Дюной" начнется в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2.0 уже 1 ноября. Также он будет доступен в Call of Duty: Modern Warfare 2 в день полноценного релиза нового шутера — 10 ноября.