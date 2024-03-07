Джо Роган шокирован скоростью геймплея Call of Duty и количеством читеров в шутере

Нечестные игроки давно являются проблемой в сообществе игроков Call of Duty, которую не удается побороть уже несколько десятилетий. Последняя игра в серии и бесплатная королевская битва Warzone особенно сильно страдают от читеров, что стало внезапной главной темой подкаста Джо Рогана. Ведущий со своим гостем Дэном Содером обсудили проблему, о которой, кажется, уже забыли сами разработчики из Activision.
Джо Роган признался, что уже давно не является фанатом серии Call of Duty и не помнит, когда в последний раз покупал шутеры этой франшизы или запускал их. Тем не менее, его удивило, насколько сильно увеличилась общая скорость игрового процесса. По его мнению, сейчас франшизу Call of Duty можно сравнить с культовой Quake. Их скорость геймплея и влияние на индустрию примерно одинаковы, однако обе они уходят в забвение из-за неправильных решений разработчиков.
В качестве доказательства своих слов Джо Роган привел пример ситуации с читерами в Call of Duty. Его шокировало, насколько легко сейчас добыть аимботы и стенхаки для шутера. Для него сложилось впечатление, что просто невозможно играть нормально в игру без стороннего программного обеспечения, которое дает преимущество над соперником.
Они бегают, а у ребят есть аимботы, и они никогда не промахиваются. Итак, они убивают вас – и каждый раз, когда они убивают вас, они полностью бронированы и у них есть все оружие – и они будут точно знать, где вы собираетесь быть, и они убьют вас снова и снова. И время от времени они умирали и возрождались, а затем убивали вас снова, потому что они просто не могли промахнуться
— говорит Джо Роган.
Вот из за чего и на хочется играть в пвп во всех играх, везде полно этих дешёвок с читами, и они считают что это нормально, а тех кто без читов они считают лохами :(
Дык. В этом же куча плюсов, не "ныть" надо(как ботьё говаривает) и не жаловаться, а радоваться! Тебе эти читеры де-факто экономят время, зрение, осанку. Спасибо потом скажешь, если выживешь.
Ну если на тысячу игр тебе попадётся один читер уже хорошо будет. В Пабге и Таркове, конечно чаще немного, но в остальных играх(шутерах) примерно так.
Самый серьезный чит ,это абсолютно дизбалансный аим ассист !!!
Джо меня расстраивает. Хотя, видимо, всё же умные люди играют крайне редко, отсюда и его удивление.
Каста игроков в современных пвп шутерах обречена.
Это так глупо играть днями напролет в одно и тоже, бесконечная гонка статистики ради чего, что это изменить в реальной жизни если ты не киберспортсмен?
В добавок ко всему еще более глупо это играть и ныть что в игре читеры и продолжать играть.
Да да, пытался играть, одни макаки
Он на ПК играл?
Ну надо просто сделать читы официально в самой игре, чтобы все были в равных условиях
Да они сами (разработчики) эти читы и продают. Такое давно замечено уже не в одной игре!