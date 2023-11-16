"Это отвратительно": CoD MW3 подверглась острой критике со стороны бывшего сценариста Valve

Call of Duty Modern Warfare 3 переживает не лучшие времена, даже по сравнению с другими играми серии CoD. В частности, кампания MW3 подверглась серьезной критике, а последние данные по количеству игроков говорят о том, что и мультиплеер с трудом удерживает позиции на уровне Modern Warfare 2, несмотря на внесенные изменения в режим "зомби" и Warzone.

И вот теперь, когда ежегодный экшен от Activision идет полным ходом, Чет Фалишек, легендарный бывший сценарист Valve, работавший над Half-Life 2, Left 4 Dead, Portal, Portal 2 и Left 4 Dead 2, обратился к разработчикам Call of Duty с заявлением, что один из аспектов последней версии CoD является "эксплуататорским" и "отвратительным".

Как сообщает PCGamesN, гнев бывшего сотрудника Valve вызвала одна из "посмертных цитаты", которая, по его мнению, была явно неуместной: речь идет о Розе Паркс, известной активистке движения за гражданские права, которая отказалась уступить свое место в автобусе белому мужчине. И в данном случае такое упоминание было использовано для пропаганды сцен насилия, которое, понятное дело, не очень понравилось Фалишеку.

В выходные я играл в Call of Duty Modern Warfare 3 в одиночную кампанию со стрельбой в лицо людям. Однако мне не удалось сделать это так хорошо, и я умер. И тут мне на глаза попалась цитата известной активистки Розы Паркс.

Затем Фалишек приводит скриншот из CoD Modern Warfare 3, на котором цитата Паркс, одной из центральных фигур американского движения за гражданские права, появляется в Call of Duty после вашей смерти. "Осознание сделанного избавляет от страха", - говорится в цитате Паркса.

Дорогая команда Call of Duty, я понимаю. Вы думаете: "У нее есть замечательная цитата, это борец за гражданские права, давайте привлечем к ней внимание". Нет. Это эксплуатация. Это отвратительно. К той мерзости, что творится в вашей игре с выстрелами в лицо, Роза Паркс не имеет никакого отношения. Не нужно приводить ее в качестве посмертной цитаты. Просто не надо.

Признаться, это очень странное решение: наверняка можно было бы подобрать более подходящие примеры для контекста игры, вместо того, чтобы чуть ли не прославлять войну цитатами из жизни людей, кто действительно боролся за улучшение жизни каждого.

В любом случае, это лишь одна из многих проблем, из-за которых средний балл Modern Warfare 3 на Metacritic, похоже, подтверждает, что это худшая часть в истории Call of Duty. А если учесть, что, по слухам и сообщениям прессы, разработка велась в спешке, потому что это должно было быть просто DLC, то все становится вполне логичным.