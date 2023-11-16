"Это отвратительно": CoD MW3 подверглась острой критике со стороны бывшего сценариста Valve

Call of Duty Modern Warfare 3 переживает не лучшие времена, даже по сравнению с другими играми серии CoD. В частности, кампания MW3 подверглась серьезной критике, а последние данные по количеству игроков говорят о том, что и мультиплеер с трудом удерживает позиции на уровне Modern Warfare 2, несмотря на внесенные изменения в режим "зомби" и Warzone.
И вот теперь, когда ежегодный экшен от Activision идет полным ходом, Чет Фалишек, легендарный бывший сценарист Valve, работавший над Half-Life 2, Left 4 Dead, Portal, Portal 2 и Left 4 Dead 2, обратился к разработчикам Call of Duty с заявлением, что один из аспектов последней версии CoD является "эксплуататорским" и "отвратительным".
Как сообщает PCGamesN, гнев бывшего сотрудника Valve вызвала одна из "посмертных цитаты", которая, по его мнению, была явно неуместной: речь идет о Розе Паркс, известной активистке движения за гражданские права, которая отказалась уступить свое место в автобусе белому мужчине. И в данном случае такое упоминание было использовано для пропаганды сцен насилия, которое, понятное дело, не очень понравилось Фалишеку.
В выходные я играл в Call of Duty Modern Warfare 3 в одиночную кампанию со стрельбой в лицо людям. Однако мне не удалось сделать это так хорошо, и я умер. И тут мне на глаза попалась цитата известной активистки Розы Паркс.
Затем Фалишек приводит скриншот из CoD Modern Warfare 3, на котором цитата Паркс, одной из центральных фигур американского движения за гражданские права, появляется в Call of Duty после вашей смерти. "Осознание сделанного избавляет от страха", - говорится в цитате Паркса.
Дорогая команда Call of Duty, я понимаю. Вы думаете: "У нее есть замечательная цитата, это борец за гражданские права, давайте привлечем к ней внимание". Нет. Это эксплуатация. Это отвратительно. К той мерзости, что творится в вашей игре с выстрелами в лицо, Роза Паркс не имеет никакого отношения. Не нужно приводить ее в качестве посмертной цитаты. Просто не надо.
Признаться, это очень странное решение: наверняка можно было бы подобрать более подходящие примеры для контекста игры, вместо того, чтобы чуть ли не прославлять войну цитатами из жизни людей, кто действительно боролся за улучшение жизни каждого.
В любом случае, это лишь одна из многих проблем, из-за которых средний балл Modern Warfare 3 на Metacritic, похоже, подтверждает, что это худшая часть в истории Call of Duty. А если учесть, что, по слухам и сообщениям прессы, разработка велась в спешке, потому что это должно было быть просто DLC, то все становится вполне логичным.
"Осознание сделанного избавляет от страха"
Какая-то тупая цитата. Люди не боятся прошлого, они боятся неизвестного будущего. Не открытой ими двери, а двери, которую надо открыть, и за которой фиг знает что.
Вот если осознать, что происходит и что будет происходить, то да, страха не будет. Ведь это уже не неизвестность, а факты, которые нужно принять.
никогда такого небыло и вот опять
Надеюсь, что Call of Duty скоро вернётся в сеттинг будущего. Сотрудники Sledgehammer Games по слухам уже давно хотят сделать продолжение Advanced Warfare, но вынуждены работать над другими проектами.
Да и Call of Duty в космосе хочется увидеть. Многие в своё время раскритиковали Infinite Warfare, увидев трейлер. Просто из-за того, что это была пятая подряд игра про будущее, да и неоднозначная Black Ops 3 испортила информационный фон.
Но на фоне убогой новой трилогии Modern Warfare, Infinite Warfare ощущается как настоящий шедевр :D Парад космического флота в Женеве, захватывающее противостояние с марсианами на разных планетах и спутниках Солнечной системы, сражения на космических кораблях, запоминающиеся и харизматичные главные герои. Чувствуется, что эту игру делали с большим вдохновением.
кАл, кАл никогда не меняется, под релиз новой части так же сохнется и разлетится по ветру и больше никто не вспомнит о прошлом кАле, потому что выйдет очередной новый кАл и все будут обсуждать его, как будто и не было до этого никакого кАла.
Чот чел вообще здоровым не выглядит. Нервный какой-то
Интересно как быстро они ценник снизят и снизят ли, я бы взял с 50% даже скидкой чисто ради мультиплеера.
Честно- я хз, чем они там думали, создавая такую унылую сюжетку. В Украине война, она на слуху во всем мире, русских на официозе можно выставлять плохими, миссий , основанных на реальных событиях пруд пруди- а они какую-то хрень четырехчасовую высрали и втюхивают фанатам за 70 баксов.
А когда в серии MW русские были хорошими? Для америкоса хороший русский - это только предатели из "Свободной России" (или как там ее), где ентот вертолетчик Николай с сербской фамилией )