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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.3 266 оценок

Геймер смог добиться возврата средств, проведя в COD: Modern Warfare 3 свыше 100 часов

Gruz_
Новости

Плохие отзывы о новой Call of Duty: Modern Warfare 3 совершенно очевидны: критика со стороны игроков касается как сюжета, так и мультиплеера. А недавно одному из геймеров захотелось вернуть свои деньги после того, как он наиграл 100 часов, и что удивительно, деньги были возвращены.

По словам игрока, причина возврата денег была относительно долгой, а деньги поступили на его счет в течение двух часов и могли быть использованы непосредственно на балансе его кошелька. В комментариях также можно найти немало игроков, успешно вернувших деньги сразу после того, как они наиграли десятки часов.

Чтобы повысить процент успеха, нужно написать " небольшое эссе". Это могут попытаться сделать и те пользователи, которые пожалели о покупке и хотят возместить потраченные средства.

2
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Комментарии: 14
Ваш комментарий
rewgerg43252

Меня больше удивляет, что некоторые дaуны хавают это хрючево по сотне часов.

2
Contriver

наиграл 100 часов и пожалел о покупке, гениально, мог еще часов 300 поиграть и разочароваться попозже, а че, а потом такие же умники задают вопросы почему донат в играх все жоще и жоще, нефиг просто покупать то что не устраивает

0
JohnTornton

ну ты же ноешь, что работа фиговая, но продолжаешь работать 20 лет на ней

-4
Contriver JohnTornton

эм, я сам на себя работаю, у меня вообще работа моей мечты)

-5
rewgerg43252 JohnTornton

Сравнение тупое. С работой выбор есть далеко не у всех, а вот выбор качественных игр куда шире.

2
Pro100NoobYo Contriver

Самозанятый или ипшник?

-1
Contriver Pro100NoobYo

ип на упрощенке

0
Mad_cloud

Молодец ,правда видимо 100 часов терзал себя мыслью о возврате.

-1
VIGITAL ART

С сюжеткой то понятно.А мультиплеер там доже парашный?

-1
tvorog8088

Как людям не надоедает в одно и тоже по 100 часов наяривать, в какой то транс что ли входят, тупо механически одни и те же действия осуществляют, не отдавая себе в этом отчёта, я десять раз на одной карте поиграю и когда её запомнил сразу становится не интересно.

-1