Геймер смог добиться возврата средств, проведя в COD: Modern Warfare 3 свыше 100 часов

Плохие отзывы о новой Call of Duty: Modern Warfare 3 совершенно очевидны: критика со стороны игроков касается как сюжета, так и мультиплеера. А недавно одному из геймеров захотелось вернуть свои деньги после того, как он наиграл 100 часов, и что удивительно, деньги были возвращены.
По словам игрока, причина возврата денег была относительно долгой, а деньги поступили на его счет в течение двух часов и могли быть использованы непосредственно на балансе его кошелька. В комментариях также можно найти немало игроков, успешно вернувших деньги сразу после того, как они наиграли десятки часов.
Чтобы повысить процент успеха, нужно написать " небольшое эссе". Это могут попытаться сделать и те пользователи, которые пожалели о покупке и хотят возместить потраченные средства.
Меня больше удивляет, что некоторые дaуны хавают это хрючево по сотне часов.
наиграл 100 часов и пожалел о покупке, гениально, мог еще часов 300 поиграть и разочароваться попозже, а че, а потом такие же умники задают вопросы почему донат в играх все жоще и жоще, нефиг просто покупать то что не устраивает
ну ты же ноешь, что работа фиговая, но продолжаешь работать 20 лет на ней
эм, я сам на себя работаю, у меня вообще работа моей мечты)
Сравнение тупое. С работой выбор есть далеко не у всех, а вот выбор качественных игр куда шире.
Самозанятый или ипшник?
ип на упрощенке
Молодец ,правда видимо 100 часов терзал себя мыслью о возврате.
С сюжеткой то понятно.А мультиплеер там доже парашный?
Как людям не надоедает в одно и тоже по 100 часов наяривать, в какой то транс что ли входят, тупо механически одни и те же действия осуществляют, не отдавая себе в этом отчёта, я десять раз на одной карте поиграю и когда её запомнил сразу становится не интересно.