Графику новой Modern Warfare 3 сравнили с классической Modern Warfare 2

На этой неделе компания Activision запустила бета-версию многопользовательской игры Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS5. В COD: MW3 будут представлены современные версии всех 16 стартовых карт, которые были в оригинальной версии Modern Warfare 2 2009 года. А поскольку в бета-версии есть карта Favela, пользователь YouTube Cycu1 поделился видеосравнением графики Modern Warfare 3 (2023 год) и Modern Warfare 2 (2009 год).
Это видео позволит вам получить представление о визуальных улучшениях, которые Sledgehammer внесла в эту культовую многопользовательскую карту. Это также позволит вам увидеть графические различия между этими двумя играми.
Несомненно, Call of Duty Modern Warfare 3 выглядит лучше. Однако для игры, которая выходит спустя более десяти лет после Modern Warfare 2, можно было ожидать еще большего графического подъема. В конце концов, и MW2, и MW3 работают на консолях с абсолютно одинаковой частотой кадров (60 кадров в секунду).
В любом случае, поскольку в этом видеоролике есть сравнение "бок о бок", оно определенно стоит вашего внимания. Ну, если вы являетесь поклонником этой франшизы.
иCall of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября. Наконец, в ближайшие выходные Activision начнет открытое бета-тестирование на ПК. С 12 по 16 октября ПК-геймеры смогут поиграть в бета-версию на Battlenet и в Steam.
А почему не сравнили с ремастером MW2?)
Ну да, сранили МВ2 2009 и новый ремастер МВ3, логично что будет лучше, но эт этого ничего не поменяется, колду покупают только фанаты, и то не все, сейчас ремастеры покупать себе дороже.
согласен, и они даже не понимают что разработчики их просто доят каждый год
для некоторых нелогично и они всерьез утверждают, что графон тот же
Кого их и кто кого вообще заставляет покупать каждый год? Старые части живее всех живых в мультиплеере, Варзона вообще бесплатная с пожизненной поддержкой, ныть не надоело по жизни?
хорошо не сюжет сравнивали а то можно было бы картиньку со спайдерманами на друг друга показывающих постить