Игроки могут вернуть деньги за Call of Duty: Modern Warfare 3 даже если прошли кампанию

До полноценного релиза Call of Duty: Modern Warfare 3 остается еще несколько дней, но шутер уже успел вызвать серьезный скандал. Даже преданные фанаты серии посчитали новую часть оскорблением для всей франшизы из-за слабых геймплейных нововведений и недолгого сюжета, который также подвергся сильной критике. Тем не менее, в этом есть и хорошая новость: все недовольные игроки могут рассчитывать на возврат потраченных на покупку средств.
Возвращение денег за покупку Call of Duty: Modern Warfare 3 даже после нескольких часов уже успели подтвердить несколько игроков. Одному из пользователей удалось вернуть средства даже после полного прохождения сюжетной кампании, на которую он потратил больше 4 часов. Он запросил возврат через поддержку цифрового магазина Steam, где пожаловался на малое количество контента за цену в $70. Пользователь отдельно отметил, что игра является лишь дополнением к основной игре, а разработчики вводят игроков в заблуждение и устанавливают слишком высокую цену.
К поступку этого игрока массово присоединяются участники форума Reddit. Пользователи сообщают, что им также удалось без особых трудностей вернуть деньги за шутер, хотя они наиграли в нем от 2 до 6 часов. Об успешных возвратах также сообщают с консолей Xbox и PlayStation, хотя там этот процесс устроен намного сложнее.
Сейчас Котик проснётся,даст им по шапке и лавочку быстро прикроют.
А котик уже ушёл вроде.
В конце года.
До этих недалёких не дошло, что возвраты одобряют, ибо игра официально ещё не вышла, а доступна лишь "избранным" купившим как они "ранний доступ"? После 10 числа они это уже не провернут. Со Старфилдом вообще отыгрывали десятки часов и делали возврат.
Не ужели это правда компания как вр зоне.Терпеть не могу мультиплер.Я был все за вас, за вашу стрелкатню.а теперь вы потеряли в моем лице фаната.
Проходите скорее кампанию и возвращайте деньги, глупцы. После 10 числа такая фича уже будет недоступна!
Лохи!
Я в этот мусор даже бесплатно не играл бы.
тебе бесплатно никто и не даёт )00)
С ранними версиями в стиме всегда так же, там хоть всю игру пройди возвращают вроде бы.
В Steam возвращают деньги за любую игру в течение недели (мб месяца), если не наиграл больше 2 часов.
2 недели дают
а в чем прикол ? если предзаказ стоит дороже чем на релизе, то понятно, ок, можно вернуть и потом купить дешевле. я к примеру покупал только из за сетевого режима, а в кампанию решил поиграть думая что там будет оружие новое, а там тупо вообще все оружие вроде с mw2, короче кринж. кампанию прошел, ничего хорошего не могу сказать. боты тупее пробки, багов куча, вечно какая то херня происходила. вообще кампания сделана на коленке, но возвращать деньги тупо из за этого только.. ну такое себе. я обычно покупал только из за сетевого режима, не думал что многие берут из за кампании )
судя по положении дел в индустрии калоделов мошнявых рукожепых и площадки типа стыма им подмахивающих пора тоже на деньги шкурить типа выпустил кал трышак и не только бабло вернуть должен но и сверху еще типа за моральный вред накинуть например от игры в уг… того глядишь по уменьшится количество желающих намошнить