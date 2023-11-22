Игроки "отлично" встретили мультиплеер Modern Warfare 3, считают в Activision

Сухие цифры и крайне негативные отзывы игрового сообщества указывают на провальный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3. Шутер уже фактически стал самой худшей частью знаменитой серии, как по объему выручки, так и по рейтингу оценок. Вот только издатель игры, компания Activision, имеет собственный взгляд на ситуацию. По мнению руководства, игроки "отлично" встретили мультиплеерный режим и другие нововведения новинки.
Менеджер Activision Дэвид Ходжсон (David Hodgson) опубликовал небольшую колонку на официальном сайте Xbox, где поделился взглядом на "альтернативную реальность", в которой живет компания. Он утверждает, что реакция на мультиплеер Modern Warfare 3 со стороны сообщества была "великолепной". Как отмечает Ходжсон, фанатам больше всего понравились такие новшества, как отмена скольжения и перезарядки. Это то, что давно просили фанаты, и разработчики рады удовлетворить их потребности.
Мы невероятно вдохновлены положительной реакцией на игру.
— добавил директор по дизайну Sledgehammer Games Зак Ходсон (Zach Hodson).
Тем не менее, в Activision признали, что вокруг игры все же существуют негативные отзывы. Разработчики стараются анализировать их и учитывать для создания следующих обновлений, которые должны сделать игровой процесс Modern Warfare 3 приятным для всех. Именно поэтому в следующем апдейте в шутере появится полоса выносливости и другие новшества.
Красавцы. Вернули то, что отняли и доволны этим.
Так может включим логику и поймём, что проблема в предыдущей игре, а не в новой? Мне например ничто не помешало опробовать прошлую колду MW2 один раз на открытой бете и второй раз на бесплатных выходных, понять что это кал, и не тратить на него деньги.
Теперь вот получил классную колду с контентом двух игр по цене одной, и считаю что это stonks 📈
Мульт норм, но все портит отсутствие аутентичности милитари шутера, всю атмосферу испортили клоунскими скинами и эффектами лазерных пушек, которые буквально растворяют персонажей в какую-то цветную пыль.
К сожалению это давно случилось. Все хорошие милитари шутеры этим испортили. Все ради зумеров
Какие все? В той же попсовой Батле таких скинов нет. Может еще Сидж в клоунаду превратили, но я за ней давно не слежу.
они судят по продажам скинов, смиритесь
Вдохновило на что? Копать дальше, пока не постучат со дна?)
и своей тупой же рожей, сам себя и веселю