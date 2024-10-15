Искусственный интеллект в Call of Duty снизил токсичность чата на 43%

Теперь вместо «git gud» в Call of Duty приходится писать «улучшайте свои игровые навыки, пожалуйста».
Компания Activision Blizzard сообщила, что с начала года количество случаев токсичного поведения в голосовом чате Call of Duty уменьшилось на 43%. Этого удалось достичь благодаря внедрению системы модерации ToxMod, которую разработчики представили вместе с выходом Call of Duty: Modern Warfare 3 в ноябре прошлого года.
ToxMod анализирует текстовые транскрипции голосового чата и выявляет ключевые слова, учитывая различные факторы. Система различает обычные подколы от оскорблений, отслеживая реакции на комментарии и понимая эмоции игроков. ToxMod также оценивает возраст и пол собеседников для лучшего понимания контекста.
Система не может самостоятельно блокировать пользователей, но быстро помечает нарушения для проверки людьми-модераторами. Activision решает, предупредить ли игрока или отключить ему звук. Блокировка применяется только после повторных нарушений. Количество «рецидивистов» в Modern Warfare 3 и Call of Duty: Warzone уменьшилось на 67% после усовершенствования системы в июне 2024 года.
В настоящее время ToxMod поддерживается во всех регионах, кроме Азии. Система модерирует голосовой чат на английском, испанском и португальском языках. С выходом Black Ops 6 разработчики добавят поддержку французского и немецкого языков.
В августе расширили языковую поддержку текстовой модерации и проверки никнеймов с 14 до 20 языков. Партнером Call of Duty в текстовой модерации является Community Sift. С момента выхода Modern Warfare 3 система заблокировала 45 миллионов сообщений.
Это как сейчас в инсте? Где запретили отрицательные отзывы во всех комментариях, а оставили только положительные. Не пропускает обычный текст.
Как отметили белорусы: 1)ждём рост онлайна в CS. 2)На фоне роскомпетуха они няшки.
жаль не пишут упала ли активность чата в общем и если да, то на сколько? а то эта борьба за радугу с понями и мир во всем мире помноженная на карательные меры скорее побуждает ничего не говорить\писать, чисто на всякий случай.
Мусье, разрешите я вашей мамке за щеку дам? Благодарю мусье, вы очень любезны....мусье а вы случаем не любитель под хвост?
А посещаемость на сколько?
Ну лично я не думаю, что что-то изменится.
Каловдутие- игра для американских скуфов. А они крепко присосались к письке Бобби Котика (или вернее уже Филла Спенсера). Им просто мозгов не хватит найти новую игру получше, как и нашим танкистам.