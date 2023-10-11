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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
5.9 128 оценок

Издание IGN показало геймплей мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 3

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butcher69
Новости

Издание IGN опубликовало видеоролик с геймплеем мультиплеера игры Call of Duty: Modern Warfare 3, взятого с открытого бета-теста. Ролик демонстрирует динамичные сражения на карте Rust.

На релизе в игре будет 16 обновленных карт из Call of Duty: Modern Warfare 2, выпущенной в 2009 году. Среди них такие как Terminal, Afghan, Favela, Estate и многие другие.

Выход игры Call of Duty: Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября 2023 года на платформах PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4. Ранее, в начале октября, разработчики представили трейлер мультиплеерного режима.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
dangerous_beast

На геймпаде играет чел которому его первый раз в руки дали ?!
А вообще сеттинг ощущается как из вангарда+мв19, оч бодро! Надеюсь звуки попаданий добавят как из классических мв или хотя бы из мв19.

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