Издание IGN показало геймплей мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 3

Издание IGN опубликовало видеоролик с геймплеем мультиплеера игры Call of Duty: Modern Warfare 3, взятого с открытого бета-теста. Ролик демонстрирует динамичные сражения на карте Rust.
На релизе в игре будет 16 обновленных карт из Call of Duty: Modern Warfare 2, выпущенной в 2009 году. Среди них такие как Terminal, Afghan, Favela, Estate и многие другие.
Выход игры Call of Duty: Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября 2023 года на платформах PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4. Ранее, в начале октября, разработчики представили трейлер мультиплеерного режима.
На геймпаде играет чел которому его первый раз в руки дали ?!
А вообще сеттинг ощущается как из вангарда+мв19, оч бодро! Надеюсь звуки попаданий добавят как из классических мв или хотя бы из мв19.