Кампания Call of Duty: Modern Warfare 3 вышла в раннем доступе для тех, кто оформил предварительный заказ

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет по всему миру на следующей неделе для консолей и ПК, но оформившие предзаказы смогут получить доступ к кампании уже сейчас. Activision выпустила новый трейлер, в котором рассказывается о Владимире Макарове, новом главном злодее.
Макаров делает несколько вещей: от нападения на мирных жителей в самолете до объединения войск в ангаре. Тем временем собирается оперативная группа 141, в ходе одной из миссий которой Призрак и Фара отстреливаются в заснеженном ландшафте. Помимо линейных сюжетных сцен, кампания также предлагает миссии открытого боя, действие которых происходит на больших картах, где игроки могут использовать разные подходы.
Для достижения целей доступно множество инструментов, будь то стрельба из оружия или скрытное уничтожение врагов. Вы можете менять снаряжение с помощью техники «Арсенал» в середине миссии или даже с помощью техники, которую можно захватить. Мультиплеер и зомби выйдут 10 ноября, но вы можете предварительно загрузить их 8 ноября.
Неа, покупать ну нафиг!)
я куплю ради грустного момента
смерть соупа:(
Правильно, только выигрывать!
Согласен! Молодца!!!)
По стандартным канонам, вся кампания 3 часа прохождения (которое слили в сеть уже), за такие деньги думаю игра интересна только тем, кто в мультиплеере играют. Остальные могут подождать взлом, благо взломщик battle.net появился.
А сколько там миссий?
14
Но видать очень короткие)
Чего там каспер суп газпром и фикс прайс спасают мир))))) клоунада на серьезных щах продолжается......цирк сгорел но клоуны еще не разбежались))))
Честно сказать, шляпа какая-то, сделали кампанию в виде сетевых баталий, с заделом на очередной выход в сл.году...лишь бы деньги отмыть как всегда.
Полный отстой, а не компания. Прошел только 3 миссии, но уже сейчас чувствуется, как халтура, реально это ДЛС, а не игра ААА класса. Напоминает больше сингл для галочки, аля Battlefield, когда дают тупо карту, выбираешь перед ней набор, ну который успел найти, до того, как тебя грохнули и все. А ну да, только с роликами между миссиями. Но сюжет тупой, опять русский мерзавец. Они реально уже достали этой клюквой, stupid american.
nakanecto budu rubitsa v kaif zdu mp