Код Modern Warfare 3 подтверждает, что это DLC для Modern Warfare 2 ©

Код игры Modern Warfare 3, обнаруженный в базе данных PlayStation, позволяет предположить, что игра этого года — не что иное, как DLC для Modern Warfare 2.

В сотрудничестве с PlayStationSize в Твиттере Insider Gaming подробно изучил код игры Call of Duty этого года. Call of Duty всегда подвергалась критике за то, что каждый год является одним и тем же продуктом, и, хотя нельзя отрицать, что это формула успеха, тайтл этого года немного отличается от остальных. Что особенно интересно в этом году, так это то, что контент Modern Warfare 3 будет поступать через дополнения для Modern Warfare 2.

Кроме того, похоже, что бета-коды для Modern Warfare 3 используют тот же идентификатор концепции, что и Modern Warfare 2, а это означает, что они в основном являются прошлогодними игровыми кодами, только переизданными. Код также предполагает, что Modern Warfare 2 изменится на хаб Call of Duty, который будет отображать MW2, MW3 и Warzone в одном меню.

Конечно, если вы следили за новостями о выпуске этого года, то новость может быть совсем не удивительной. Официально уже подтверждено, что игра этого года перенесет оружие, камуфляжи и прогресс из прошлогодней игры.

Modern Warfare 3 должна быть представлена ​​на внутриигровом событии Warzone 17 августа.

Modern Warfare 3 выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК 10 ноября.