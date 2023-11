Количество игроков Call of Duty: Modern Warfare 3 в Steam сократилось на 61% по сравнению с предыдущей игрой

Новая часть популярной серии шутеров Call of Duty продолжает демонстрировать крайне тревожные показатели. Modern Warfare 3 пока не может похвастаться отличными продажами и вместе с их сокращением, также демонстрирует потерю активной аудитории. С релизом новой игры количество активных игроков Call of Duty сократилось аж на 61% по сравнению с не менее проблематичной Call of Duty: Modern Warfare 2.

Похоже, игроки действительно начинают уставать от ежегодных релизов новых частей Call of Duty. Это отчетливо видно по количеству пикового онлайна игры в Steam. В среднем игру запускают 80 тысяч пользователей, а самая большая активность для Call of Duty: Modern Warfare 3 была на отметке в 190 тысяч. Это при том, что это количество игроков объединяет сразу три игры: Call of Duty: Modern Warfare 2, бесплатную Warzone и главную новинку этого месяца — Call of Duty: Modern Warfare 3.

Для сравнения, ровно год назад количество игроков Call of Duty в Steam было в несколько раз больше. С релизом Call of Duty: Modern Warfare 2 в игре было зафиксировано 491 тысяч игроков одновременно, что стало важным рекордом для серии шутеров. Новой Modern Warfare 3 уже вряд ли удастся добиться подобных вершин, пока игра утопает в негативных отзывах.