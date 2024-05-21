Компания Activision представила четвертый сезон Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone

Новый сезон стартует 29 мая в 19:00 по московскому времени на всех платформах и включает в себя новый контент для мультиплеера, режима "Зомби" и Warzone.

Что касается мультиплеера, то в четвертом сезоне появятся три совершенно новые карты среднего размера 6v6, а также вариант Das Haus Vortex. На старте игры появятся новые карты Токио и Париж, а в середине сезона - Инклин.

По словам Activision, Токио - это неоновое поле боя, "где есть магазины, развлечения и жилье для усталых путешественников".

В Париже доминируют два главных здания — центральный полицейский участок и галерея, а также есть небольшие внутренние помещения, такие как книжный магазин и магазин.

Инклин- это "изолированный исследовательский форпост в горах Урзикстана... расположенный в главном транспортном комплексе и вокруг него".

Среди новых игровых режимов - Demolition и Hyper Cranked на старте, а также Havoc и Headshots Only в середине сезона.

Havoc - это "вдохновленный классическим арена-шутером геймплей с дополнительными улучшениями благодаря случайному выбору модификаторов, вызывающих хаос".

Среди новых перков - жилет Mission Control Vest и компрессионная пластина Compression Plate, а среди новых киллстриков - Intelligent Munitions Systems, Loitering Munition, Missile Drone и DNA Bomb.

Режим "Зомби" получит обновление в середине сезона, в котором игрокам предстоит "изучить секретные входы в Нестабильный разлом и противостоять интенсивным волнам орд зомби, пока не будут убиты все неживые существа или пока ваша команда не будет побеждена".

В новом сезоне Warzone "бои в Урзикстане, на Острове Возрождения, в Fortune's Keep и Вонделе продолжаются, и хотя основные точки интереса, похоже, не изменились, обнаружение таинственной ДНК-бомбы на Державе Попова оставляет вам и вашему отряду мало времени для обнаружения надвигающихся угроз", - сообщает Activision.

"Возможно, эта истина не сразу станет очевидной, но по ходу сезона дополнительные открытия могут существенно изменить ваши планы..."

Когда стартует четвертый сезон, перк "Специалист" будет доступен в Урзикстане. Также будут доступны новые тактические спринтерские ботинки, которые увеличивают скорость и снижают урон от падений, и новый UTV в виде Polaris RZR.

В новой функции Warzone определенные точки на карте будут обозначены как "горячие зоны лута", и игроки получат лут более высокого уровня, чем обычно, в зависимости от того, насколько быстро они смогут добраться до этой зоны.