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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.4 260 оценок

Консольные версии Call of Duty: Modern Warfare 3 уже получили первую скидку

butcher69
Новости

Черная пятница уже наступила, и, что удивительно, недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare III уже получила скидку на ряде платформ и в розничных магазинах, хотя вышла всего две недели назад.

В настоящее время скидка на Call of Duty: Modern Warfare III составляет 15% как в PlayStation Store, так и в Xbox Store. Эта скидка распространяется и на другие розничные магазины, включая Amazon.

CoD: MWIII была раскритикована как профессиональными критиками, так и фанатами, став самой плохой игрой во всей франшизе. Activision хвастается "рекордной вовлеченностью", утверждая, что те, кто купил CoD: MWIII, изначально провели в игре больше часов, чем те, кто купил MW 2019 или MWII. Чем Activision не хвастается, так это реальными цифрами продаж или доходов.

В Call of Duty: Modern Warfare III можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Deniss Petrenko

Мыльный Капитан Прайс на превью новости. Одобряю

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dangerous_beast

Щас на них хорошо обрушится весь негатив тех, кто купил игру на старте или пару дней назад, а тут уже и скидки.
Да уж...

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