Консольные версии Call of Duty: Modern Warfare 3 уже получили первую скидку

Черная пятница уже наступила, и, что удивительно, недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare III уже получила скидку на ряде платформ и в розничных магазинах, хотя вышла всего две недели назад.
В настоящее время скидка на Call of Duty: Modern Warfare III составляет 15% как в PlayStation Store, так и в Xbox Store. Эта скидка распространяется и на другие розничные магазины, включая Amazon.
CoD: MWIII была раскритикована как профессиональными критиками, так и фанатами, став самой плохой игрой во всей франшизе. Activision хвастается "рекордной вовлеченностью", утверждая, что те, кто купил CoD: MWIII, изначально провели в игре больше часов, чем те, кто купил MW 2019 или MWII. Чем Activision не хвастается, так это реальными цифрами продаж или доходов.
В Call of Duty: Modern Warfare III можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.
Мыльный Капитан Прайс на превью новости. Одобряю
Щас на них хорошо обрушится весь негатив тех, кто купил игру на старте или пару дней назад, а тут уже и скидки.
Да уж...