Короткая сюжетная кампания Modern Warfare 3 не понравилась фанатам: "Худшая в серии!"

Месяцы, предшествующие выходу Modern Warfare 3, постепенно показали нам, что Call of Duty этого года не совсем похожа на предыдущие. Нигде это не проявилось так ярко, как в кампании Modern Warfare 3, которую некоторые игроки называют одной из худших в серии, причем не по обычным причинам, по которым кампания CoD может оказаться неудачной.

Поклонники указывают на продолжительность кампании MW3 - четыре с небольшим часа против обычных шести-восьми - и чрезмерное увлечение небольшими "открытыми боевыми миссиями" как на свидетельство того, что Modern Warfare 3 была сделана в спешке или не получила столько времени на разработку, сколько обычно отводится на серию. Официальный сабреддит игры в настоящее время наполнен шквалом разочарования, мемов и недоумения по поводу CoD, которая в этом году не похожа сама на себя.

"Это худшая кампания CoD, в которую я когда-либо играл, и Warzone виновата в этом на 100%", - написал пользователь D_ultimateplayer в текущем главном сообщении на сабреддите MW3. "Какая пощечина. Я шокирован и потрясен".

Открытые боевые задания Sledgehammer сильно напоминают мини-миссии Warzone. Эти уровни, составляющие примерно половину кампании, представляют собой небольшие миссии в жанре "песочницы", которые отходят от привычных для серии "рельсовых" заданий. Они похожи на кооперативные миссии в одиночной игре, только в них используются некоторые механики Warzone. Я получаю от них удовольствие, но странно, насколько сильно кампания зависит от них.

Возможно, что в основе этих негативных отзывов лежат неправильные ожидания, вызванные тем, как Activison продвигала Modern Warfare 3. Все началось в 2022 году, когда агентство Bloomberg сообщило, что Call of Duty не получит полноценного премиум-релиза в 2023 году, а вместо этого будет выпущено расширение для Modern Warfare 2. Позже Activision анонсировала Modern Warfare 3 как полноценную игру за 70 долларов. Однако по мере того, как мы узнавали о необычном составе Modern Warfare 3, она все больше и больше становилась похожа на дополнение к MW2, а не на самостоятельную игру:

В Modern Warfare 3 будет сохранено все оружие и косметика из Modern Warfare 2

В Modern Warfare 3 на старте будут доступны только карты-ремейки из Modern Warfare 2 2009 года, странный набор карт.

В игре нет специального режима совместной игры, вместо него - разработанный Treyarch режим Zombies, в котором используется карта Warzone.

Modern Warfare 3 покупается и устанавливается как DLC для MW2.

Чтобы получить доступ к MW3, нужно буквально запустить MW2 (теперь она называется CoD HQ).

А ведь были еще и тревожные сигналы, например, о том, что Call of Duty никогда не получали прямых сиквелов через год после выхода предыдущей игры, или о том, что Sledgehammer Games возглавит основной проект Modern Warfare, а не привычная для серии компания Infinity Ward. Ни один из этих элементов не вызывает особого беспокойства, но в совокупности они рисуют картину игры, собранной по необходимости.

Кампании не являются приоритетом для большинства любителей CoD, но, особенно учитывая, что Activision начала выпускать их на целую неделю раньше мультиплеера, они задают тон грядущим событиям. Остальные элементы Modern Warfare 3 выйдут 10 ноября или накануне, в зависимости от того, где вы живете.