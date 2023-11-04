Короткая сюжетная кампания Modern Warfare 3 не понравилась фанатам: "Худшая в серии!"

Месяцы, предшествующие выходу Modern Warfare 3, постепенно показали нам, что Call of Duty этого года не совсем похожа на предыдущие. Нигде это не проявилось так ярко, как в кампании Modern Warfare 3, которую некоторые игроки называют одной из худших в серии, причем не по обычным причинам, по которым кампания CoD может оказаться неудачной.
Поклонники указывают на продолжительность кампании MW3 - четыре с небольшим часа против обычных шести-восьми - и чрезмерное увлечение небольшими "открытыми боевыми миссиями" как на свидетельство того, что Modern Warfare 3 была сделана в спешке или не получила столько времени на разработку, сколько обычно отводится на серию. Официальный сабреддит игры в настоящее время наполнен шквалом разочарования, мемов и недоумения по поводу CoD, которая в этом году не похожа сама на себя.
"Это худшая кампания CoD, в которую я когда-либо играл, и Warzone виновата в этом на 100%", - написал пользователь D_ultimateplayer в текущем главном сообщении на сабреддите MW3. "Какая пощечина. Я шокирован и потрясен".
Открытые боевые задания Sledgehammer сильно напоминают мини-миссии Warzone. Эти уровни, составляющие примерно половину кампании, представляют собой небольшие миссии в жанре "песочницы", которые отходят от привычных для серии "рельсовых" заданий. Они похожи на кооперативные миссии в одиночной игре, только в них используются некоторые механики Warzone. Я получаю от них удовольствие, но странно, насколько сильно кампания зависит от них.
Возможно, что в основе этих негативных отзывов лежат неправильные ожидания, вызванные тем, как Activison продвигала Modern Warfare 3. Все началось в 2022 году, когда агентство Bloomberg сообщило, что Call of Duty не получит полноценного премиум-релиза в 2023 году, а вместо этого будет выпущено расширение для Modern Warfare 2. Позже Activision анонсировала Modern Warfare 3 как полноценную игру за 70 долларов. Однако по мере того, как мы узнавали о необычном составе Modern Warfare 3, она все больше и больше становилась похожа на дополнение к MW2, а не на самостоятельную игру:
- В Modern Warfare 3 будет сохранено все оружие и косметика из Modern Warfare 2
- В Modern Warfare 3 на старте будут доступны только карты-ремейки из Modern Warfare 2 2009 года, странный набор карт.
- В игре нет специального режима совместной игры, вместо него - разработанный Treyarch режим Zombies, в котором используется карта Warzone.
- Modern Warfare 3 покупается и устанавливается как DLC для MW2.
- Чтобы получить доступ к MW3, нужно буквально запустить MW2 (теперь она называется CoD HQ).
А ведь были еще и тревожные сигналы, например, о том, что Call of Duty никогда не получали прямых сиквелов через год после выхода предыдущей игры, или о том, что Sledgehammer Games возглавит основной проект Modern Warfare, а не привычная для серии компания Infinity Ward. Ни один из этих элементов не вызывает особого беспокойства, но в совокупности они рисуют картину игры, собранной по необходимости.
Кампании не являются приоритетом для большинства любителей CoD, но, особенно учитывая, что Activision начала выпускать их на целую неделю раньше мультиплеера, они задают тон грядущим событиям. Остальные элементы Modern Warfare 3 выйдут 10 ноября или накануне, в зависимости от того, где вы живете.
Ути-путечки, бозечки, а чё случилось, терпилоидики? В мультиплеер бегом, покупаем максимальный батлпас и все скины за 1000$, тогда точно понравится!
Терпилы захавали как обычно, теперь ноют. Вот реально, бейсед игроки калафдутей.
а ведь кто то предзаказ делал Ultimate издание за 100 долларов, а получил пару плюшек для мультиплеера и кампанию на 3 часа.
Ну я. Скины для мульта с делюкса классные кста, с каждым киллом визуальный эффект увеличивается, через десяток нарезанных кабанчиков бегаешь как весь такой модный
можно поздравить с крайне неудачной покупкой.
И снова здравствуй, любитель подливы)
Я посмотрел сюжет МВ3 и задался вопросом - это же как нужно любить жрать это г***о, чтоб еще 10к заносить.... мама дорогая
Ты не просто переплюнул все мои ожидания, ты их, как Эйс Вентура, перехаркнул
Лучше бы купил книжку и почитал что - то интересное чем тратится на скинчики которые видеть будут 3-4 человека )
Больше смахивает на режим спец операций чем на полноценную компанию.
Так и есть. Это мультиплеер с ботами
Русофобии много напихали?
а кого они считают "нормальными русскими" ?
В сюжете четко разделены официальные власти РФ и армия, и русская взбунтовавшаяся чвк неонацистов. Первые адекватные и даже выставлены жертвами, вторые отбросы.
Когда в прошлом году брал Колду ( вторую модерн ) за 699 лир в стиме, радовался как в не себя. Во первых потому что это была первая игра на Турецком аккаунте для меня, во вторых, что смогу поиграть не смотря на ссаные санкции в любимую серию. В этом году тоже ждал, но был какой то легкий скептицизм, когда появились разные слухи на счет того, что под видом полноценной ААА игры и продолжении, нам подсунут обычное ДЛС. Каково же было мое удивление и негодование, когда я увидел ценник в стим - 1999.99 лир Карл !!! Но блин, скрепя сердцем я взял ее, ну потому что надеялся получить крутую компанию и классный мультиплеер. Дураки, которые говорят что в Колде нафиг не нужна компания и тд, вы спятили что ли ? Да ее именно из за крутых сингл компаний и полюбили в свое время. Постановка, экшн сцены, взрывы, погони и тд. Помню, как я офигевал от самой первой части игры, когда нам показали эпизод из фильма Враг у ворот с высадкой советских солдат в Сталинграде, это же эпик был просто. Запустив пару дней назад ранний доступ компании меня постигло жуткое разочарование буквально после первой миссии. Далее пошел какой то шлак в духе Warzone с ботами. По итогу удалил нафиг это недоразумение и запросил возврат средств обратно. Подожду может через год, когда будут продавать эту поделку с большой скидкой я пройду ее полностью, а пока я лучше сэкономлю и подожду крутых предзаказов на следующий год, например второй Horizon или Silent Hill 2 Remake.
А против кого там воюют? Кто главный враг?
Как по мне лучше дождаться когда её в геймпасс сольют, и там уже смотреть по обстоятельствам.
Не знаю какие там еще фанаты остались, но видимо очень, ну прям очень отбитые на голову, раз уж столько лет покупают один и тот же кАл!
Лично я купил для себя первую и последнюю часть MW2019, потому что была "черная пятница" и потому что не было во что играть с кинцом, а эту часть недавно выпустили и все никак не ломали, ибо "онлайн защита", в общем не выдержал и купил по скидке. Затем купил ее и мой друг и так потихоньку мы начали в нее втягиваться и бегать мультиплеер (который изначально мне не очень понравился) и доиграли до того момента когда релизнули WZ (лучшая КБ за все время существования жанра, конечно это на мой скромный взгляд), а дальше ковид, карантин, все по домах, а мы в варзоне сутками сидели и так полюбили эту часть CoD в целом и WZ в частности. А потом у издателя начались дикие приступы жадности и они похерили все что создали, начиная со слияния с Vanguard. Конечно я был знаком с серией игр до этого и знал как разработчики доят любителей кАла и мне искренне хотелось верить, раз уж в них так сильно выстрелила WZ/Verdansk, то они найдут способ как ее доить с минимальными изменениями в механике и геймплее и не впускать другую КБ, как же я ошибался, и предположить не мог что в многомиллиардной компании есть настолько слабоумные сотрудники, которые даже пытаться не будут сохранить то что работает, а дальше пойдут по тропе конвейера и будут впаривать каждый год тот же кАл, только с разных ракурсов, увы...
Молодцы.
Я ФарКрай 6 проходил пол года, а тут на вечерок.. такое себе.
Ну это же по сути длс
Кругом обман
такие персонажи конешн смешные какие то. уродские. все эти прайсы и тд.... про макарова вообще молчу)))! ужас) в старых версиях cod вот были классные они!
Это теперь разные таймлайны. Там издатель ещё планирует альтернативный таймлайн Black Ops в ближайших частях COD.
Трижды переваренный калл оф дюти.
Что "настоящим мужчинам" может там понравится? Скажи пожалуйста.
Коричневая мораль
бредятина полнейшая для дурачков
колдвар был четкий , а эта мв просто клоунада чего стоит этот урзукстан и та носастая телка
она теперь и здесь и в тех же шмотках потных
ток где их не носит телепорты )
не, эта колда скатилась до нельзя
А какая тогда скатилась, если и не эта?
вся мв
Чем дальше тем кринжовей. Не изменяют себе. Растут. В дно.
Наконец-то люди прозревать начинают
лохи жалуются на то что их развели на 70$ за длц . пока хомячки будут съедать такое , не будет и прогресса у колды
Котику было уже пофиг на реакцию от того что длс по цене полной игры втюхивает, понимал что майки его всё равно уволят.
Это MW3 2011 ? Типа новая графика или ваше новая игра ? А впрочем па*у*
С каких пор 6-8 часов стали обычными? Вообще-то в самых первых частях Call of Duty кампания всегда была примерно на 4-5 часов. Да и в целом не так уж много частей с действительно длительной кампанией. Call of Duty в плане сюжета всегда была короткой. Так что в этом смысле претензия к продолжительности ничего не стоит. Другое дело качество. Если кампания действительно отошла от крутых заскриптованных событий в сторону песочницы, тогда всё совсем печально. Значит колда окончательно скатилась.
Механики из мультиплеера, карты из мультиплеера, пропаганда феменизма, ЛГБТ повестка . Игра получилась очень короткой и не интересной.
Смотрел на стриме, повестки не заметил вроде пока, неужто Гас отдраконил Прайса ?
поставил пробивной заряд на черный ход
пхахахах СЦУКААА))))))
Ну честно говоря считаю в шутерах сюжет бывает хорошим, но это по большей части шутеры для сингла запилены. Max Payne, Far Cry(каждая часть кому-нибудь да зайдет), metro 2033, Singularity(для своего времени мне казалась интересной игрой), Prey, Spec Ops: Line, Wolfenstein, Mafia, Bioshock, The Darkness. Список можно продолжать если вспомнить какой-нибудь FEAR или даже AvP 1999 года. приведенный мной список не призывает оспаривать «качество сюжета» это просто сугубо мое мнение не нужно на этом акцентировать внимание. Каждому свое.
НО разве в данной игре всегда сюжетка была важна? Ну это же заточка на сетевую игру. Компания - просто легкое знакомство с геймплеем и не более. Не стоит ждать от разработчика, у которого заточка на онлайн на серверах проработанного сюжета. да из 10 частей может 1-2 стрельнет по качеству но не более. До шутеров заточенных именно под сингл плей все равно не дотянут, да и им это совершенно не нужно
ИМХО
А МНЕ ЗАШЛО. ОЧЕНЬ ВСЁ КРУТО
а когда в колде были длинные сюжетные компании?
от 5 до 10 часов максимум, не более.
так что нефиг варяжку по пустякам разувать, лучше бы ломанули игрулю.
То есть ты готов играть, один и тот же мультиплеер, эх дети, дети, ну никак вы не научитесь
и все это за 6800? УХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
В 2к23 покупать колду ради компании, наверное самое кринжовое что я услышал за этот месяц
В сингле хоть что то новенькое проскакивает, мультиплеер один и тот же начиная с мв2 2009.
В 2023 писать зуммерское 2к23, наверное самое кринжовое, что я увидел за этот месяц
И не лень буковку ставить, на нампаде же нолик рядышком)
Зумеры не знают, что игроки в мморпг с 90-х тысячи пишут буквами "к" xD
Если оценивать игру по коментам в инете, то конечно. Но в реальности во франшизах блек опс и модерн варфейр геймплей отличается кардинально, как и набор режимов, особенно после перезапуска 2019 года.
Лол, есть те люди, которые покупают колду ТОЛЬКО ради сюжетки? Согласен, сюжетка, перед главным развлечение в виде мультиплеера и ВЗ\зомби это неплохое время препровождения. Но сюжетка это просто небольшой таймкиллер перед настоящей игрой.
Я потратил 100 баксов и не стал беднее. Ребята, думаю, вам просто стоит найти работу и тогда тратить деньги на то, что вы хотите, не будет проблемой.
Калду как раз и покупали ради сюжетки, а вот в Батле сюжетка была виде демонстрации
Ты пока мал что бы осознать, что деньги не только на игры тратятся, есть вещи поважнее
Может ты слишком "глупый", чтобы осознать, что у каждого доход разный и благодаря этому я могу тратить деньги на свои развлечения и мне это никак не мешает и я не ущемляю себя в покупках из-за вещей "поважнее"?
Времена хороших сценаристов и режисеров для КОД уже давно прошли. Примерно в тот момент, когда вышла мв2, потому что даже сюжет мв3 уже был очень спорным. Прошлое не вернуть, а смотря на эту реальность, увы, сейчас только сраные сессионки предлагают хоть какой-то интерес к игре.
я вообще не догоняю, сюжетные компании в шутанах, для кого?по ботам глупым так нравится стрелять, по моему это глупо
а ты хочешь по людям стрелять?
А ты видимо уж больно умный
Ты реально не догоняешь значит.
Если ты в жизни на понтах живешь, то всё с тобой ясно
ну да. нафиг нужны вообще эти игры! везде боты!! глупо играть в них!