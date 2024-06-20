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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 360 оценок

Кроссовер Fallout и Call of Duty получил дату выхода и первый трейлер

butcher69
Новости

Activision представила трейлер кроссовера Fallout и Call of Duty и подтвердила дату выхода - 20 июня 2024 года.

В результате слияния двух франшиз, принадлежащих Microsoft, Прайс, Гоуст, Соуп и Газ из оперативной группы 141 будут одеты в наряды обитателей убежищ. В игре есть чертежи оружия в стиле Vault-Tec и другие предметы на тему Fallout, которые можно использовать в Modern Warfare 3, Warzone и Warzone Mobile.

Внутриигровое событие Fallout: Vault Dwellers начнется 20 июня и продлится до 26 июня. Tracer Pack: Fallout Vault Dweller Bundle включает в себя два чертежа оружия на тему Fallout с трассерами Vault-Tec и эффектом смерти V.A.T.S.

Modern Warfare 3 продолжает получать обновления, поскольку Activision готовится к запуску Black Ops 6 в октябре. Ожидается, что в конце этого года Activision откажется от прошлогоднего шутера и сосредоточится на новых сезонах для Black Ops 6 и Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare 3, Warzone доступны на PC и консолях обоих поколений. Warzone Mobile — на iOS и Android.

-7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Жесткая киинжатина) пздц наверное им было сложно целый камбез сделать) бездушые скины по цене полноценной игры, ну лан даже этот мусор фанаты кала купят.

8
HITMAN 5

На хайпе пытаются выехать, брейнваши оценят

2
Mega Therion

Это посткринж? Или уже метакринж? ))

1
Exies27

Call of Duty: Fortnite

1
Генерал Говард

Так фаллаут же игра для старых пердунов, или что-то изменилось? (а ну да, вышел сериал, теперь фаллаут модный)

1
vertehwost

Я уже не могу с этой х***и, яростный тремор конкретно

1
Коля Кощей

На уровне азиатских шутеров

0
Wing42

Хуже: на уровне шутеров от Активижен.

0