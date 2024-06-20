Кроссовер Fallout и Call of Duty получил дату выхода и первый трейлер

Activision представила трейлер кроссовера Fallout и Call of Duty и подтвердила дату выхода - 20 июня 2024 года.
В результате слияния двух франшиз, принадлежащих Microsoft, Прайс, Гоуст, Соуп и Газ из оперативной группы 141 будут одеты в наряды обитателей убежищ. В игре есть чертежи оружия в стиле Vault-Tec и другие предметы на тему Fallout, которые можно использовать в Modern Warfare 3, Warzone и Warzone Mobile.
Внутриигровое событие Fallout: Vault Dwellers начнется 20 июня и продлится до 26 июня. Tracer Pack: Fallout Vault Dweller Bundle включает в себя два чертежа оружия на тему Fallout с трассерами Vault-Tec и эффектом смерти V.A.T.S.
Modern Warfare 3 продолжает получать обновления, поскольку Activision готовится к запуску Black Ops 6 в октябре. Ожидается, что в конце этого года Activision откажется от прошлогоднего шутера и сосредоточится на новых сезонах для Black Ops 6 и Warzone.
Call of Duty: Modern Warfare 3, Warzone доступны на PC и консолях обоих поколений. Warzone Mobile — на iOS и Android.
Жесткая киинжатина) пздц наверное им было сложно целый камбез сделать) бездушые скины по цене полноценной игры, ну лан даже этот мусор фанаты кала купят.
На хайпе пытаются выехать, брейнваши оценят
Это посткринж? Или уже метакринж? ))
Call of Duty: Fortnite
Так фаллаут же игра для старых пердунов, или что-то изменилось? (а ну да, вышел сериал, теперь фаллаут модный)
Я уже не могу с этой х***и, яростный тремор конкретно
На уровне азиатских шутеров
Хуже: на уровне шутеров от Активижен.