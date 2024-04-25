Межсезонный апдейт Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone выходит 1 мая с новыми картами, режимом и оружием

Запуск межсезонного обновления выходит 1 мая в 19:00, и будет включать в себя новые игровые режимы, карты, снаряжение, оружие и многое другое.

В Modern Warfare 3 Season 3 Reloaded появились два новых игровых режима - «Минное поле» и «Эскорт».

«Минное поле» — это режим, который включает в себя множество других режимов игры, однако, когда вы умираете, вы бросаете на поле битвы бесконтактную мину.

В «Эскорт» перед игроками стоит задача направлять и охранять MAW, пока вы пытаетесь взломать три точки на карте. Как и другие режимы сопровождения в различных играх, MAW будет двигаться только в том случае, если рядом находится атакующий игрок, а защитники могут помочь оттолкнуть его от точек.

Помимо режимов, в ротацию входят еще две основные карты 6х6: Grime и Checkpoint.

Grime — это карта среднего размера, расположенная в «заброшенном уголке Лондона». Checkpoint, также карта среднего размера, основан на Цитадели на Острове Возрождения.

На карте "Остров Возрождения" появится смена времени суток.

Игрокам будет доступен новая винтовка BAL-27. Новое оружие «предлагает быструю перезарядку и уникальный механизм стрельбы, благодаря которому первые четыре выстрела более точны, прежде чем оружие переходит на более высокую скорострельность, чтобы завершить работу и быстро поразить цель».

Также новый полевой апгрейд — очки Enhanced Vision Goggles, помечающие врагов, тактическое снаряжение — EMD-мина, Utility Box для Warzone — ящик, объединяющий патроны и пластины брони.

Также в обновлении для Warzone появится пак «Специалист». При активации операторы «получат все доступные перки». Новая серия убийств под названием «Предвидение», которую можно найти в качестве редкой добычи, покажет игрокам местоположение каждого газового круга в матче.

Игроки Call of Duty Zombies тоже не остались в стороне от обновления. В новой сюжетной миссии игрокам предстоит спасти доктора Аву Янсен. «Новая аномалия поражает Зону отчуждения, когда появляется третий Разлом Темного Эфира», — говорится в описании Activision. «Доктора Янсен заманили через этот портал, и теперь операторам операции «Засов» предстоит провести спасательную операцию с помощью Равенова, чтобы вернуть ее, пока не стало слишком поздно». «Приготовьтесь сразиться с ордой врагов в этой сюжетной миссии середины сезона, что проверит навыки убийства вашего отряда».