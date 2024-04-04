Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 стал временно бесплатным

В мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 можно сыграть бесплатно на всех платформах. До 8 апреля в шутере пройдут бесплатные выходные. Пользователям из России может потребоваться аккаунт другого региона в Steam или Battle.net.
В бесплатной версии игроки смогут опробовать мультиплеерные карты Emergency, Das Haus, Stash House и Rust, а также зомби-режим. Вместе с выходом нового сезона в игре также появился «Захват флага».
21 марта вышла мобильная версия Call of Duty: Warzone. Шутер теперь доступен на смартфонах Android и iOS. Геймеры могут сыграть на картах «Верданск» и «Остров Возрождения» в «королевской битве», а также Shipment, Shoot House и Scrapyard в режиме «Командный бой».
Чтобы поиграть, нужно обязательно в профиль загрузить замерки своего черепа!