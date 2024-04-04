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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.4 346 оценок

Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 стал временно бесплатным

Simple Jack

В мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 можно сыграть бесплатно на всех платформах. До 8 апреля в шутере пройдут бесплатные выходные. Пользователям из России может потребоваться аккаунт другого региона в Steam или Battle.net.

В бесплатной версии игроки смогут опробовать мультиплеерные карты Emergency, Das Haus, Stash House и Rust, а также зомби-режим. Вместе с выходом нового сезона в игре также появился «Захват флага».

21 марта вышла мобильная версия Call of Duty: Warzone. Шутер теперь доступен на смартфонах Android и iOS. Геймеры могут сыграть на картах «Верданск» и «Остров Возрождения» в «королевской битве», а также Shipment, Shoot House и Scrapyard в режиме «Командный бой».

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ckott4

Чтобы поиграть, нужно обязательно в профиль загрузить замерки своего черепа!

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