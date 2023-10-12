Новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 посвящён особенностям ПК-версии

Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК получит множество интересных новых функций. Многопользовательский шутер от первого лица, разработанный Sledgehammer Games, обещает улучшить игровой процесс для игроков на ПК благодаря нескольким долгожданным улучшениям.
Одной из выдающихся особенностей является появление графики 4K, обеспечивающей невероятное качество изображения и эффект присутствия. Геймеры на ПК смогут насладиться потрясающе детализированной средой и реалистичными моделями персонажей, что еще больше улучшит и без того напряженный игровой процесс. Кроме того, игра будет поддерживать сверхширокие мониторы, что обеспечит более широкое поле зрения и более панорамные впечатления.
Кроме того, Call of Duty: Modern Warfare 3 для ПК может похвастаться более чем 500 вариантами настройки, предоставляющими игрокам широкий контроль над игровым процессом. От настройки графических настроек до тонкой настройки звука — геймеры на ПК могут адаптировать игру по своему вкусу, гарантируя оптимальную производительность и удовольствие.
Еще одним заметным дополнением является включение технологий NVIDIA DLSS3 и Reflex. DLSS3 использует возможности искусственного интеллекта для обеспечения исключительного качества изображения при сохранении высокой частоты кадров, предоставляя игрокам на ПК лучшее из обоих миров. Reflex, с другой стороны, уменьшает задержку системы, что приводит к более отзывчивому и плавному игровому процессу, особенно в конкурентных многопользовательских матчах.
Для борьбы с читерами в Call of Duty: Modern Warfare 3 для ПК будет установлено программное обеспечение Richochet Anti-Cheat, цель которого — обеспечить справедливую и приятную среду для всех игроков. Эта передовая античит-система поможет поддерживать целостность игры, гарантируя быстрое выявление и наказание мошенников.
Call of Duty: Modern Warfare 3 будет доступна для ПК на платформах Battlenet и Steam 10 ноября.
С оптимизацией всё хорошо, играется очень легко, но ох уж этот интерфейс, где всё в одном месте. Зайди, перезапустись чтоб обновиться, снова зайди, выбери бету MW3, снова перезапустись. А потом минут 20 жди установку шейдеров... Года идут, а запуск всё также через Ж.
Шейдеры оптимизируются один раз после запуска и настройки всей графики, потом жмешь "повторная оптимизация шейдеров" и забываешь про них навсегда!
Но только в COD вечные обновы при старте игры, а потом снова шейдеры)
Тоже не понял, в чем прикол. Говорили, что все объединяют, а по итогу все равно отдельный клиент грузится, причем не из лаунчера, а из другой игры. Сделали бы уже как обычно отдельную игру, ну или лаунчер, чтобы выбрать какую версию запускать