Обновление 1.33 для Call of Duty: Modern Warfare 3 позволяет использовать DLSS 3 FG во всех игровых режимах

Sledgehammer Games выпустила обновление 1.33 для Call of Duty: Modern Warfare 3. Этот патч позволит владельцам графических процессоров серии RTX 40 использовать генерацию кадров DLSS 3 во всех игровых режимах.
По сути, это означает, что теперь вы можете включить генерацию кадров DLSS 3 в многопользовательской игре. Однако, поскольку DLSS 3 FG может влиять на задержку, рекомендуется избегать этого. Однако, вы можете использовать DLSS 3 FG в режиме кампании.
Хотя Sledgehammer еще не раскрыли полный список изменений, они поделились ключевыми особенностями этого обновления. Итак, обновление 1.33 исправит ошибку «данные правил соответствия». Эта ошибка появляется, когда игроки пытаются оснастить Пулемёт 762 подствольником.
Патч 1.33 также содержит некоторые исправления многопользовательской игры. Это обновление устраняет проблему, из-за которой красные точки на мини-карте не показывали, находится ли игрок выше или ниже вас. Он также исправляет ошибку, из-за которой игроки падали замертво сразу после возрождения возле автомобиля на стоянке в подземном переходе. Кроме того, обновление временно отключает Удаленную турель из-за эксплойта.
Толку от этой генерации кадров, когда игру и вёдра с гайками тянут при 60 FPS, да и работает она только на новых картах?
Вроде технология должна быть направлена на старые видеокарты и плохо оптимизированные игры - а тут наоборот.
Я, конечно, понимаю, когда через год RTX 4060 будет "пыхтеть", Frame Generation будет очень кстати, но это другой случай.
А как его врубить? Или это все тот же DLSS без обазначений цифровых??