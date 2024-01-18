Официальная поддержка AMD FSR 3 обеспечила значительное повышение производительности в Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3, последняя часть популярной серии, вышедшая несколько месяцев назад на ПК и консолях, теперь официально поддерживает AMD FSR 3.0 Frame Generation, что дает повсеместное значительное повышение производительности.
Поддержка AMD FSR 3.0 Frame Generation была добавлена в игру с последним обновлением, что позволяет пользователям с современными графическими процессорами всех производителей наслаждаться повышенной производительностью.
Приведенные тут сравнительные видеоролики, которыми поделились 54 FPS и Nick, демонстрируют, как выигрывают от технологии AMD бюджетные и средние системы, ведь в некоторых сценариях производительность может даже удвоиться. Однако, поскольку игра пока не поддерживает AMD Anti-Lag, увеличение производительности будет происходить за счет задержки ввода.
Call of Duty: Modern Warfare 3 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.
Радует что всё больше разрабов ориентируются на эту технологию.
На втором виедо прибавка в 3 фпс? Эм
тут чудики ради этой прибавки свои 4080ти на 4090 меняют, а ты.. ты не оценил аж целых ТРИ фпс!!
Нет оптимизации? Надо менять видеокарту. Поменял, а всё равно игра тормозит? Подожди немного, просто патч с генерацией кадров ещё не выпустили.
Эволюция.
Ужас какие артефакты с этой FSR 3.0, лучше уж в нативе. Если сравнивать с dlss, то там таких проблем нет.
Не понял насчет поддержки игрой антилага, если он напрямую через дрова включается и ему плевать на какие либо поддержки со стороны игры