Официально: прошлогодняя Call of Duty: Modern Warfare 3 станет доступна в Game Pass на ПК и консолях уже завтра

Завтра, 24 июля, Microsoft добавит прошлогоднюю Call of Duty: Modern Warfare 3 в Xbox Game Pass, что станет первым случаем, когда игра из этой серии будет доступна в Game Pass.

Call of Duty: Modern Warfare 3 будет доступна в Xbox Game Pass для консолей, PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate 24 июля. Этот анонс последовал через несколько недель после повышения цен на сервис подписки Microsoft и вслед за слухами, которые оказались верными, о её появлении 24 июля в сервисе подписки.

Кроме того, Microsoft планирует выпустить Call of Duty: Black Ops 6, следующую часть популярной франшизы Activision, сразу в Xbox Game Pass позже в этом году. Существующие подписчики Xbox Game Pass для консолей, Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass получат доступ к Call of Duty: Black Ops 6 через Game Pass. Новым пользователям придется оформить подписку уровня Ultimate или PC Game Pass, чтобы получить доступ к Call of Duty: Black Ops 6 с первого дня.