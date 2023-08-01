Официальный сайт Call of Duty подтверждает название следующей части серии ©

Activision до сих пор не представила Call of Duty: Modern Warfare 3, но даже официальный сайт игры подтверждает, что её название. Компания уже подготовила вкладку, где скоро появятся все подробности о тайтле.

У Activision есть график презентации Call of Duty: Modern Warfare 3, и судя по всему, даже очень явные корпоративные действия и утечки не меняют планов издателя игр Call of Duty. Ранее сообщалось об утечках из рекламных материалов и даже забавном упоминании энергетических напитков.

Однако игроки обнаружили, что при входе на основной сайт Call of Duty можно ввести в адрес «Call of Duty: Modern Warfare 3», после чего перейти на пустую вкладку — именно здесь будет представлена ​​информация о шутере.