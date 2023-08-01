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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 2023 г.
5.7 35 оценок

Официальный сайт Call of Duty подтверждает название следующей части серии

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monk70
Новости

Activision до сих пор не представила Call of Duty: Modern Warfare 3, но даже официальный сайт игры подтверждает, что её название. Компания уже подготовила вкладку, где скоро появятся все подробности о тайтле.

У Activision есть график презентации Call of Duty: Modern Warfare 3, и судя по всему, даже очень явные корпоративные действия и утечки не меняют планов издателя игр Call of Duty. Ранее сообщалось об утечках из рекламных материалов и даже забавном упоминании энергетических напитков.

Однако игроки обнаружили, что при входе на основной сайт Call of Duty можно ввести в адрес «Call of Duty: Modern Warfare 3», после чего перейти на пустую вкладку — именно здесь будет представлена ​​информация о шутере.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Pycckuu_XAKEP

официальный сайт игры подтверждает, что её название.
лол, кто текст писал?)

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