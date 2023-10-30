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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
6 146 оценок

Опубликованы официальные системные требования к ПК Call of Duty: Modern Warfare 3

monk70
Новости

Предстоящий выпуск Call of Duty: Modern Warfare III быстро приближается к дате запуска на ПК (10 ноября) на Battle.net и Steam. В сотрудничестве с Sledgehammer Games ведущий разработчик Call of Duty для ПК Beenox предоставил игрокам более 500 вариантов настройки, с графикой 4K и поддержкой Ultrawide, а также огромным набором опций для всех типов настроек.

Игроки, оформившие предзаказ Modern Warfare III в цифровом формате на ПК, могут предварительно загрузить игру, готовую к запуску. Предварительная загрузка также будет доступна для раннего доступа кампании.

Предварительная загрузка раннего доступа кампании на ПК начнется 1 ноября в 19:00 МСК, а ранний доступ откроется 2 ноября в 20:00 МСК. Предварительная загрузка для официального запуска игры, включая мультиплеер и режим «Зомби», начнется 8 ноября в в 19:00 МСК, а полная версия игры появится в продаже 11 ноября в 07:00 МСК.

Действие Modern Warfare III, прямого продолжения, происходит сразу после событий Call of Duty: Modern Warfare II. Играйте целую неделю до запуска и испытайте капитана Прайса и оперативную группу 141, сражающихся с главной угрозой — Владимиром Макаровым.

Официальные системные требования ПК

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 64-разрядная версия (последнее обновление)
  • Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400.
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Кэш ресурсов Hi-Rez: до 32 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 или AMD Radeon RX 470.
  • Видеопамять: 2 ГБ
  • Хранилище: SSD с 149 ГБ свободного места (78 ГБ, если COD HQ и Warzone уже установлены)

Рекомендуемые

  • ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление) или Windows 11 64-разрядная версия (последнее обновление)
  • Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Кэш ресурсов Hi-Rez: до 32 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT.
  • Видеопамять: 8 ГБ
  • Хранилище: SSD с 149 ГБ свободного места (78 ГБ, если COD HQ и Warzone уже установлены)

Ультра 4K

  • ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление) или Windows 11 64-разрядная версия (последнее обновление)
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Кэш ресурсов Hi-Rez: до 64 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT.
  • Видеопамять: 10 ГБ
  • Хранилище: SSD с 149 ГБ свободного места (78 ГБ, если COD HQ и Warzone уже установлены)
17
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
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Ну хоть эти ещё не долбанулись, терпимо. А то графоны наворачивают, квантовые компы требуют, а в игре и на час задерживаться не хочется.

20
Exies27

Скоро COD будет весить 500 гб.

7
-zotik-

я на пс5 скачал cold war он 230 весит) а это старая игра))

3
KIBERMAX

Найс опубликовывать системки на игру которая ничем не отличается от предыдущей.

6
JustA_NiceGuy

Отличается... оптимизацией.

-1
dangerous_beast

Ну бетка реально крутая была! Но пока что жаба давит отдавать 7к с нынешним курсом бакса(

5
JustA_NiceGuy

Попробуй за бонусы выиграть, мне вот повезло.

-2
Лорд Малак

То есть это единственная игра из второй половины года, способная выдавать нативное разрешение без апскейлеров?

4
Well-offZin

Эта игра использует движек двадцатилетней давности, уровень графики в мультиплеере просто днище на максималках, в одиночной кампании бывают симпатичные локации за счет грамотной работы художников, если особо не присматриваться, быстрее бы они отказались от поддержки старых консолей и запилили современный движек, бомжи с вёдрами поныли бы по традиции по началу!

-2
Bigalex78 Well-offZin

Не гони графа норм,и системки норм

3
luVol Bigalex78

Это переиздание игры за 70 баксов с мультиплеером из прошлой части переиздания. Боби Котик молодец конечно, что так отладил бизнес по колде в год, но эти сплошные переиздания как-то не понятно за что просят 70 баксов

2
Well-offZin Bigalex78

Графа днище, системки норм, освещение и система частиц вообще никакие дя 23 года, причем я постоянно играю на высоких в 3к разрешении!

-6
core813

Адекватные требования.Похвально.

4
Xstranger

Если бы Call of Duty: Modern Warfare 3 на движке Unreal Engine 5, то системные требования сильно бы повысили.

3
Eclair_93

Blizzard? Может ActivisionBlizzard? сама Blizzard к колде не имеет никакого отношения.

1
NegativePolygon

Ну пойдёт у меня только проблема в накопители нужно на 1 ТБ, я так думаю

0
Protocol10

Третья часть в подсерии обычно самая каловая. Всегда так было и будет.

0