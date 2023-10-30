Опубликованы официальные системные требования к ПК Call of Duty: Modern Warfare 3

Предстоящий выпуск Call of Duty: Modern Warfare III быстро приближается к дате запуска на ПК (10 ноября) на Battle.net и Steam. В сотрудничестве с Sledgehammer Games ведущий разработчик Call of Duty для ПК Beenox предоставил игрокам более 500 вариантов настройки, с графикой 4K и поддержкой Ultrawide, а также огромным набором опций для всех типов настроек.
Игроки, оформившие предзаказ Modern Warfare III в цифровом формате на ПК, могут предварительно загрузить игру, готовую к запуску. Предварительная загрузка также будет доступна для раннего доступа кампании.
Предварительная загрузка раннего доступа кампании на ПК начнется 1 ноября в 19:00 МСК, а ранний доступ откроется 2 ноября в 20:00 МСК. Предварительная загрузка для официального запуска игры, включая мультиплеер и режим «Зомби», начнется 8 ноября в в 19:00 МСК, а полная версия игры появится в продаже 11 ноября в 07:00 МСК.
Действие Modern Warfare III, прямого продолжения, происходит сразу после событий Call of Duty: Modern Warfare II. Играйте целую неделю до запуска и испытайте капитана Прайса и оперативную группу 141, сражающихся с главной угрозой — Владимиром Макаровым.
Официальные системные требования ПК
Минимальные:
- ОС: Windows 10 64-разрядная версия (последнее обновление)
- Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400.
- Оперативная память: 8 ГБ
- Кэш ресурсов Hi-Rez: до 32 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 или AMD Radeon RX 470.
- Видеопамять: 2 ГБ
- Хранилище: SSD с 149 ГБ свободного места (78 ГБ, если COD HQ и Warzone уже установлены)
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление) или Windows 11 64-разрядная версия (последнее обновление)
- Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Кэш ресурсов Hi-Rez: до 32 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT.
- Видеопамять: 8 ГБ
- Хранилище: SSD с 149 ГБ свободного места (78 ГБ, если COD HQ и Warzone уже установлены)
Ультра 4K
- ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление) или Windows 11 64-разрядная версия (последнее обновление)
- Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Кэш ресурсов Hi-Rez: до 64 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT.
- Видеопамять: 10 ГБ
- Хранилище: SSD с 149 ГБ свободного места (78 ГБ, если COD HQ и Warzone уже установлены)
Ну хоть эти ещё не долбанулись, терпимо. А то графоны наворачивают, квантовые компы требуют, а в игре и на час задерживаться не хочется.
Скоро COD будет весить 500 гб.
я на пс5 скачал cold war он 230 весит) а это старая игра))
Найс опубликовывать системки на игру которая ничем не отличается от предыдущей.
Отличается... оптимизацией.
Ну бетка реально крутая была! Но пока что жаба давит отдавать 7к с нынешним курсом бакса(
Попробуй за бонусы выиграть, мне вот повезло.
То есть это единственная игра из второй половины года, способная выдавать нативное разрешение без апскейлеров?
Эта игра использует движек двадцатилетней давности, уровень графики в мультиплеере просто днище на максималках, в одиночной кампании бывают симпатичные локации за счет грамотной работы художников, если особо не присматриваться, быстрее бы они отказались от поддержки старых консолей и запилили современный движек, бомжи с вёдрами поныли бы по традиции по началу!
Не гони графа норм,и системки норм
Это переиздание игры за 70 баксов с мультиплеером из прошлой части переиздания. Боби Котик молодец конечно, что так отладил бизнес по колде в год, но эти сплошные переиздания как-то не понятно за что просят 70 баксов
Графа днище, системки норм, освещение и система частиц вообще никакие дя 23 года, причем я постоянно играю на высоких в 3к разрешении!
Адекватные требования.Похвально.
Если бы Call of Duty: Modern Warfare 3 на движке Unreal Engine 5, то системные требования сильно бы повысили.
Blizzard? Может ActivisionBlizzard? сама Blizzard к колде не имеет никакого отношения.
Ну пойдёт у меня только проблема в накопители нужно на 1 ТБ, я так думаю
Третья часть в подсерии обычно самая каловая. Всегда так было и будет.