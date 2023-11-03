По первым впечатлениям в Call of Duty: Modern Warfare 3 самая короткая кампания в серии

С открытием кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 для покупателей специальных изданий уже есть кто-то, кто, очевидно, завершил одиночную игру, сообщая, что это может быть самая короткая кампания в истории серии.
Честно говоря, кампания Call of Duty никогда не была особенно длинной, учитывая, что различные части в течение нескольких лет в основном жили многопользовательской игрой и различными дополнительными режимами в долгосрочной перспективе, но в в этом случае продолжительность кажется особенно маленькой.
Средняя продолжительность последних кампаний Call of Duty составляет значительно меньше 10 часов игры, возможно, ближе к 5-6 часам, но первые свидетельства сообщают, что продолжительность Call of Duty: Modern Warfare 3 будет даже меньше 4 часов.
Некоторые утверждают, что прошли игру примерно за 3,5 часа, в то время как другие, такие как надежный аккаунт CharlieIntel в Твиттере, специализирующийся на Call of Duty, хотя и не сообщает точное время, подтверждают, что это самая короткая кампания в серии.
70 баксов, как никак
и 100 бакинских, если хочется "престижного" каловздутия
именно
Так сингл всегда был огрызком от мультиплеера, который вообще-то в этой части будет самый насыщенный за всю 20-летнюю историю колды. Шутка ли, 16 родных карт + 12 новых выйдет в сезонах + перенос карт из MWII. С оружием то же самое.
вау, вот это насыщенность, взять все старые карты, перерисовать их, и готово, с вас 70 баксов
70 баксов это нормальная цена для игры в США, в западной Европе еще дороже. 3к рублей уже звучало бы не так патетично в твоем сообщении, будь у нас регионалка. А вообще, в колду играют не из-за нового контента, а из-за того что там постоянно какой-то движняк, каждый месяц добавляют что-то новое, меняют плейлисты, режимы, ивенты, карты, оружия и так далее. Ну и новые карты так то тоже стабильно рисуют, но они иногда выходят такими, что лучше бы вместо них добавили старых.
Колда уже давно скатилась
Лет 10 назад, а может и более
Уж лучше бы отдельно сюжетку продавали по цене пониже, чем так вот
Тоже всегда хотел этого) Мне мульт не нужен в ней(
Сюжетка на 2 стрима, набор миссий из Вар Зона, тут тоже деградировали
Call of Duty:2
Call of Duty:4
Call of Duty:Modern Warfare 2,3 третья часть но старый вариант
Call of Duty:Black Ops 1,2
Call of Duty:Ghosts с натяжкой
Все остальные части галиматья.Эта серия своё изжила.
Advanced Warfare тоже неплохая и очень зрелищная. По сюжету есть придирки, но они в любой колде есть.
Для галочки сделали компанию к этому DLC .Бабла срубить - вот цель
Ну типа DLC ж, разве нет?
"которое так разрослось, что мы его решили продавать как полноценную игру"
Пепкц, нпфин, не буду за фулл прайс брать
Думаю дождемся теперь торентидишен!?)))
оленевод. там привязка к онлайну.
дак колд вар уже взломали разве там не было привязки???
ъ
Куда,блять короче?
Компания уг,браток
Сейчас брать Call of Duty ради сюжета бессмысленно.
мне кажется им надо опять вернутся к теме второй мировой. или сделать ремейк какой-нибудь части про вторую мировую. а можно и более ранюю эпоху например первую мировую
Vanguard по-твоему не про ВМВ? Такой шлак не нужен и даром.
Пусть про Вьетнам сделают или про Ирак) Да только не хотят))
Про Вьетнам уже было.
Вот вам единственный нормальный уровень из кампании. На этом всё.
как он сидел 6 лет и ухаживал за своей шевелюрой?
посмотри как заключенные при деньгах сидят, в разы лучше чем многие из нас
так гулаг такая себе тюряга, сырая мутная дыра на - рандомном этаже. При деньгах он бы за год бы организовал побег давно, в гулаге думаю не позвалительно такое
Меньше чем длс для резика 4)))
не ещё меньше
Играй на харде)) больше времени займет.
Больше цена - меньше качество. Капитализм момент.
Нормально. По 20 долларов за час. )
"Издатель заявил, что Modern Warfare 3 такая гигантская из-за большого количества контента на старте" я тут давече наткнулся
Сюжетка больше смахивает на спец операции какие то Аля Варзон с ботами,чем на полноценную кампанию, бред полный!!! Ждём тогда, когда Treyarch сделают что то интересное!!!
Деньги давай неси, игру он захотел!
Короче я оформил возврат в стиме. Нафиг за 2000 лир взял эту хрень, реально warzone с ботами, а не компания. Была бы на уровне прошлой части хотя бы плюс мульт, скрепя сердцем еще оставил бы, но блин в прошлом году я брал игру за 699 лир, а в этом за 1999.99 лир, они реально опухли просто !
Сюжет в колде закончился после Black Ops
Брать колду ради сюжета лол)) в бо4 его вообще не было.
Брать колду ради мультиплеера, который не отличается от прошлых частей, ну такое себе удовольствие, по этому и брали её, за проработанный сюжет, в отличие от батлы, которая была чистым мультиплеер, а сюжетка была виде демонстрации, ну как говориться, деньги не пахнут
Сюжет и колда закончились лет 10+ назад. Даже если у когды будет нормальной продолжительности сюжет он займет максимум часов 12. Или мульт который можно играть годами. Ну он отличается но достиг своего уровня. Я щас в колд вар играю и он топ. Хотел бы я взять мв3 но дорого. Само собой ради мульта и для пс5, на пк я уже поиграл спасибо не надо. Если бы не клоунада в скинах, но колду можно считать лучшим аркадным шутером из всех. Кто бы не ныл но каждый год качественная игра. Ну и наши еще ноют что там русские плохие, это игра лол