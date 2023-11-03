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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
5.9 162 оценки

По первым впечатлениям в Call of Duty: Modern Warfare 3 самая короткая кампания в серии

monk70
Новости

С открытием кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 для покупателей специальных изданий уже есть кто-то, кто, очевидно, завершил одиночную игру, сообщая, что это может быть самая короткая кампания в истории серии.

Честно говоря, кампания Call of Duty никогда не была особенно длинной, учитывая, что различные части в течение нескольких лет в основном жили многопользовательской игрой и различными дополнительными режимами в долгосрочной перспективе, но в в этом случае продолжительность кажется особенно маленькой.

Средняя продолжительность последних кампаний Call of Duty составляет значительно меньше 10 часов игры, возможно, ближе к 5-6 часам, но первые свидетельства сообщают, что продолжительность Call of Duty: Modern Warfare 3 будет даже меньше 4 часов.

Некоторые утверждают, что прошли игру примерно за 3,5 часа, в то время как другие, такие как надежный аккаунт CharlieIntel в Твиттере, специализирующийся на Call of Duty, хотя и не сообщает точное время, подтверждают, что это самая короткая кампания в серии.

-26
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
JIoMTuK

70 баксов, как никак

16
Slow Slade Snow Snake

и 100 бакинских, если хочется "престижного" каловздутия

5
JIoMTuK Slow Slade Snow Snake

именно

2
Koraho

Так сингл всегда был огрызком от мультиплеера, который вообще-то в этой части будет самый насыщенный за всю 20-летнюю историю колды. Шутка ли, 16 родных карт + 12 новых выйдет в сезонах + перенос карт из MWII. С оружием то же самое.

-6
JIoMTuK Koraho

вау, вот это насыщенность, взять все старые карты, перерисовать их, и готово, с вас 70 баксов

2
Koraho JIoMTuK

70 баксов это нормальная цена для игры в США, в западной Европе еще дороже. 3к рублей уже звучало бы не так патетично в твоем сообщении, будь у нас регионалка. А вообще, в колду играют не из-за нового контента, а из-за того что там постоянно какой-то движняк, каждый месяц добавляют что-то новое, меняют плейлисты, режимы, ивенты, карты, оружия и так далее. Ну и новые карты так то тоже стабильно рисуют, но они иногда выходят такими, что лучше бы вместо них добавили старых.

-5
RTYWD

Колда уже давно скатилась

7
Bruce W

Лет 10 назад, а может и более

1
BAZKIN

Уж лучше бы отдельно сюжетку продавали по цене пониже, чем так вот

6
Yurkiykot

Тоже всегда хотел этого) Мне мульт не нужен в ней(

1
FlowingNekton

Сюжетка на 2 стрима, набор миссий из Вар Зона, тут тоже деградировали

2
B e s i k

Call of Duty:2

Call of Duty:4

Call of Duty:Modern Warfare 2,3 третья часть но старый вариант

Call of Duty:Black Ops 1,2

Call of Duty:Ghosts с натяжкой

Все остальные части галиматья.Эта серия своё изжила.

3
Евгений Кондратенко

Advanced Warfare тоже неплохая и очень зрелищная. По сюжету есть придирки, но они в любой колде есть.

4
Антидепрессант Док

Для галочки сделали компанию к этому DLC .Бабла срубить - вот цель

3
Wing42

Ну типа DLC ж, разве нет?

2
prorock

"которое так разрослось, что мы его решили продавать как полноценную игру"

3
Nell_0071

Пепкц, нпфин, не буду за фулл прайс брать

2
askazanov

Думаю дождемся теперь торентидишен!?)))

2
KillMeSylarS

оленевод. там привязка к онлайну.

-2
Renog KillMeSylarS

дак колд вар уже взломали разве там не было привязки???

ъ

0
Armen 88

Куда,блять короче?

2
Mia_777

Компания уг,браток

1
Exies27

Сейчас брать Call of Duty ради сюжета бессмысленно.

1
sergeu78

мне кажется им надо опять вернутся к теме второй мировой. или сделать ремейк какой-нибудь части про вторую мировую. а можно и более ранюю эпоху например первую мировую

1
kolinmah

Vanguard по-твоему не про ВМВ? Такой шлак не нужен и даром.

-1
Yurkiykot

Пусть про Вьетнам сделают или про Ирак) Да только не хотят))

-1
Nesh22GolgJR Yurkiykot

Про Вьетнам уже было.

0
MrGamerDad

Вот вам единственный нормальный уровень из кампании. На этом всё.

0
KANSERVATOR

как он сидел 6 лет и ухаживал за своей шевелюрой?

0
Mister_F KANSERVATOR

посмотри как заключенные при деньгах сидят, в разы лучше чем многие из нас

2
KANSERVATOR Mister_F

так гулаг такая себе тюряга, сырая мутная дыра на - рандомном этаже. При деньгах он бы за год бы организовал побег давно, в гулаге думаю не позвалительно такое

0
tvorog8088

Меньше чем длс для резика 4)))

0
jax baron

не ещё меньше

0
kolinmah

Играй на харде)) больше времени займет.

0
Кей Овальд

Больше цена - меньше качество. Капитализм момент.

0
TAPAKAH222
Некоторые утверждают, что прошли игру примерно за 3,5 часа, в то время как другие, такие как надежный аккаунт CharlieIntel в Твиттере, специализирующийся на Call of Duty, хотя и не сообщает точное время, подтверждают, что это самая короткая кампания в серии.

Нормально. По 20 долларов за час. )

0
r23dom

"Издатель заявил, что Modern Warfare 3 такая гигантская из-за большого количества контента на старте" я тут давече наткнулся

0
Александр Бараккуда

Сюжетка больше смахивает на спец операции какие то Аля Варзон с ботами,чем на полноценную кампанию, бред полный!!! Ждём тогда, когда Treyarch сделают что то интересное!!!

0
SEAL-KillerXXL

Деньги давай неси, игру он захотел!

0
Jay C

Короче я оформил возврат в стиме. Нафиг за 2000 лир взял эту хрень, реально warzone с ботами, а не компания. Была бы на уровне прошлой части хотя бы плюс мульт, скрепя сердцем еще оставил бы, но блин в прошлом году я брал игру за 699 лир, а в этом за 1999.99 лир, они реально опухли просто !

0
Jarvis666

Сюжет в колде закончился после Black Ops

-2
-zotik-

Брать колду ради сюжета лол)) в бо4 его вообще не было.

-5
Understanding the Truth

Брать колду ради мультиплеера, который не отличается от прошлых частей, ну такое себе удовольствие, по этому и брали её, за проработанный сюжет, в отличие от батлы, которая была чистым мультиплеер, а сюжетка была виде демонстрации, ну как говориться, деньги не пахнут

8
-zotik- Understanding the Truth

Сюжет и колда закончились лет 10+ назад. Даже если у когды будет нормальной продолжительности сюжет он займет максимум часов 12. Или мульт который можно играть годами. Ну он отличается но достиг своего уровня. Я щас в колд вар играю и он топ. Хотел бы я взять мв3 но дорого. Само собой ради мульта и для пс5, на пк я уже поиграл спасибо не надо. Если бы не клоунада в скинах, но колду можно считать лучшим аркадным шутером из всех. Кто бы не ныл но каждый год качественная игра. Ну и наши еще ноют что там русские плохие, это игра лол

0