По словам надежного инсайдера, прошлогоднюю Call of Duty Modern Warfare 3 совсем скоро добавят в Game Pass

По информации авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, компания Microsoft планирует добавить Call of Duty: Modern Warfare 3 в Xbox Game Pass. Это будет первая игра серии Call of Duty из прошлых лет, которая станет доступна в сервисе подписки.
Modern Warfare 3, разработанная Sledgehammer Games, получила в основном положительные отзывы от игроков, но критики сочли ее однопользовательскую кампанию слишком короткой и малосодержательной. Ожидается, что официальный анонс о добавлении игры в Game Pass может состояться уже сегодня.
Это, как полагает инсайдер, было одной из причин повышения цен на подписку Xbox Game Pass. С 10 июля стоимость подписки Xbox Game Pass Ultimate вырастет с $16,99 до $19,99 в месяц, что на $3 больше.
Стоимость подписки на PC Game Pass также увеличится с $9,99 до $11,99 в месяц, но при этом сохранит доступ к играм в день их релиза.
Том Хендерсон пока не может назвать точную дату релиза, но несколько по словам его источников это может произойти во второй половине этого месяца. На прошлой неделе появилось несколько новых заявлений о том, что старые игры Activision начнут поступать на сервис подписки в конце этого месяца, в том числе Crash Bandicoot N.Sane Trilogy.
я фанат колды. будет ли пеке пейратко?* и какие части уже ламанули из новых?
Cold War последняя взломанная, остальные можно в аренду на пару дней взять за сотку что бы пройти сюжетки естественно.
"Инсайд" как раз к повышению цены подъехал.