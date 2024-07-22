По слухам, Call of Duty: Modern Warfare 3 появится в Game Pass уже 24 июля

Позже в этом году Call of Duty: Black Ops 6 станет первой игрой в мегатонной франшизе, которая будет доступна через Game Pass при запуске, хотя похоже, что это будет не первая игра серии на сервисе.

Ранее в июле мы слышали сообщения о том, что прошлогодняя Call of Duty: Modern Warfare 3 отправится на Game Pass в этом месяце, и теперь мы можем узнать конкретную дату ее появления. Как сообщил известный инсайдер eXtas1stv в Twitter, шутер от первого лица выйдет на Game Pass 24 июля. Он не будет доступен через облако.

Конечно, недавно Microsoft объявила, что помимо повышения цен, она также отменяет базовый уровень Xbox Game Pass для новых участников и заменяет его на Xbox Game Pass Standard, который не будет включать игры первого дня. Будет ли в него включена Modern Warfare 3, пока неизвестно.