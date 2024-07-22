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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 363 оценки

По слухам, Call of Duty: Modern Warfare 3 появится в Game Pass уже 24 июля

butcher69
Новости

Позже в этом году Call of Duty: Black Ops 6 станет первой игрой в мегатонной франшизе, которая будет доступна через Game Pass при запуске, хотя похоже, что это будет не первая игра серии на сервисе.

Ранее в июле мы слышали сообщения о том, что прошлогодняя Call of Duty: Modern Warfare 3 отправится на Game Pass в этом месяце, и теперь мы можем узнать конкретную дату ее появления. Как сообщил известный инсайдер eXtas1stv в Twitter, шутер от первого лица выйдет на Game Pass 24 июля. Он не будет доступен через облако.

Конечно, недавно Microsoft объявила, что помимо повышения цен, она также отменяет базовый уровень Xbox Game Pass для новых участников и заменяет его на Xbox Game Pass Standard, который не будет включать игры первого дня. Будет ли в него включена Modern Warfare 3, пока неизвестно.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
my93

хорошо, что вместо мв3 взял пасс)

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Pycckuu_XAKEP

не Modern Warfare 3, а MW три палки, не позорьте шедевр 2011 года

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tvorog8088

Это я в аренду проходил, ненадь.

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