Подробная информация о мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 3 - вернутся классические карты из предыдущих игр

В Call of Duty: Modern Warfare 3 вернутся классические карты из предыдущих игр, что позволит поклонникам игры испытать ностальгию по многопользовательскому режиму.

В игру войдут 16 карт из оригинальной Modern Warfare 2, включая такие культовые, как Terminal и Rust.

Бета-версия многопользовательской игры Modern Warfare 3 будет доступна для пользователей PlayStation, оформивших предварительный заказ, с 6 по 7 октября, а затем для всех игроков - с 14 по 16 октября.

В Call of Duty: Modern Warfare 3 поклонники впервые познакомились с многопользовательским режимом игры, а геймеры PlayStation смогут опробовать его уже в ближайшие выходные. В Call of Duty: Modern Warfare 3 используется другой подход к многопользовательской игре. Вместо того, чтобы стать абсолютно новой игрой, в Modern Warfare 3 возвращаются классические карты из Modern Warfare 2 2009 года и переносится контент из Modern Warfare 2 2022 года.

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет с 16 картами из оригинальной MW2, в том числе с самыми знаковыми картами в истории Call of Duty. Поклонники смогут сразиться на модернизированных версиях Terminal, Favela, Estate, Rust и других, когда Modern Warfare 3 выйдет на рынок 10 ноября.

Вышедший трейлер - лучшее представление о многопользовательской игре Modern Warfare 3, демонстрирующее некоторых операторов, приемы, косметику и многое другое. Однако в мультиплеере MW3 еще много интересного. Именно поэтому 5 октября в 9 утра по тихоокеанскому времени состоится мероприятие Call of Duty Next, на котором поклонники смогут увидеть все, что может предложить Modern Warfare 3, включая мультиплеер. А после завершения мероприятия Call of Duty Next пройдет совсем немного времени, прежде чем поклонники франшизы смогут сами опробовать мультиплеер.

Даты и время проведения бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3