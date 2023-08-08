Полноценный трейлер Call Of Duty: Modern Warfare 3 с участием Макарова покажут завтра

Activision подтвердила, что первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare III выйдет завтра, 9 августа. Это будет «Трейлер о Макарове», и поэтому он, вероятно, сосредоточится на злодее Макарове.
«Абсолютная угроза возвращается», — говорится в описании видео Activision. Трейлер должен выйти в эфир в 17:00 по московскому времени.
Modern Warfare III, разработанная Sledgehammer Games и сетью Activision других внутренних разработчиков Call of Duty, запускается 10 ноября.
Макаров впервые появился в миссии «Ни слова по-русски» в Modern Warfare 2, и эта миссия до сих пор считается одним из самых противоречивых в истории игр. Его ожидаемое возвращение уже было подтверждено благодаря сцене после титров однопользовательской кампании Modern Warfare 2 (2022). В этой сцене таинственная фигура сидела в самолете и разговаривала с кем-то, кто в ответ упомянул «Ни слова по-русски».
Макарова ведь замочили.
Ну так в прошлогодней части,вообще,одни покойники.Так-то это перезапуск.