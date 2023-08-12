Пользователи PlayStation получат демо-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 раньше других

Компания Activision анонсировала, что грядущая игра Call of Duty: Modern Warfare 3 получит демо-версию сначала на платформе PlayStation. Это подтверждено трейлером, опубликованным на арабском YouTube-канале Sony, который утверждает доступность бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3 для обладателей PlayStation.

В ходе официального анонса, компания Activision поделилась информацией о демо-версии ожидаемой игры Call of Duty: Modern Warfare 3, привилегированно предоставленной пользователям PlayStation. Этот шаг, подтвержденный видеороликом на платформе Sony, говорит о том, что владельцы PlayStation смогут первыми испытать предварительную версию игры.

Напомним, что Modern Warfare 3 была официально анонсирована компанией Activision после утечки информации о проекте. По словам представителей компании, PlayStation приглашает обладателей своих консолей стать первыми участниками демонстрации игрового процесса новой части Call of Duty.

Таким образом, пользователи PlayStation получат эксклюзивную возможность оценить игровую механику Modern Warfare 3 до остальных игроков. Релиз полной версии Call of Duty: Modern Warfare 3 намечен на 10 ноября, и она будет доступна на ПК, а также консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.