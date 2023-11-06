Пользователи Xbox обрушились с критикой на Activision и Microsoft за полноэкранную рекламу Modern Warfare 3

Как сообщает Eurogamer, Activision и Xbox придумали очень (не)удачную идею - размещать полноэкранную рекламу Call of Duty: Modern Warfare III на главной странице консолей Microsoft, что, кстати, вызвало массу критики со стороны геймеров. Пользователи начали делиться скриншотами, на которых запечатлена эта реклама, и надо согласиться с тем, что все это выглядит не очень хорошо.
Здесь вы увидите картинку из игры, название и сообщение: Сражайтесь с абсолютной угрозой. Далее все становится только хуже: в рекламе предлагается купить игру до ее полного выхода (при предварительном заказе можно пройти сюжетную кампанию раньше), а в самом конце предлагается три определенных опции: "Купить сейчас", " Приобрести обновление Vault Edition" и "Выйти" (уйти из этой проклятой рекламы и заняться тем, ради чего, собственно, вы и запустили свою консоль).
Многие члены сообщества Xbox на форуме Reddit описали приведенную выше картинку и маркетинговую уловку как вызывающую у них приступы тошноты и просто как неприемлемую. А кое-кто и вовсе пошутил ( а что еще им остается), что скоро Microsoft решит воспользоваться всеми преимуществами приобретения Activision Blizzard King, и Candy Crush будет устанавливаться автоматически при первом включении устройства.
Это уже не первый подобный случай: гигант из Редмонда уже делал это в играх Starfield и Forza Motorsport. Кто знает, может быть, это и есть то самое будущее маркетинга.
Напомним, что релиз Call of Duty: Modern Warfare III состоится 10 ноября на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Майкрософт максимально старается быть аутсайдером на рынке консолей.
Масштабная реклама на компанию в игре, которая длится два часа.
Блистательный ход.
Надо как то бабки отбивать за слияние)))
MWIII топ игра