Появилась дата анонса Call of Duty: Modern Warfare 3 и список оружия из нового шутера ©

Activision выпустила масштабное обновление для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2, которое ознаменовало старт пятого сезона в обеих играх. Шутеры получили множество нового контента и были переименованы на всех площадках в просто Call of Duty, но самое интересное было спрятано в файлах игры. Энтузиасты смогли обнаружить там дату официального анонса новой Call of Duty: Modern Warfare 3 и даже список оружия из игры.

Мы уже видели в сети ключевые арты Call of Duty: Modern Warfare 3. Дополнительный анализ обновленных файлов Modern Warfare 2 и Warzone 2 также позволил найти больше скрытой информации. Как оказалось, разработчики уже включили в игру файлы, указывающие на внутриигровое событие в королевской битве, которое приведет к анонсу новой игры.

Как сообщают датамайнеры, официальный анонс новой Modern Warfare 3 состоится 17 августа — на эту дату запланирован специальный ивент в Warzone 2. Кроме этого, в файлах игры был обнаружен частичный список оружия новой части франшизы. Утечка подтверждает, что оружие из Modern Warfare 2 будет перенесено в Modern Warfare 3, но вместе с этим появятся новые виды пушек.

Список оружия Modern Warfare 3:

Спойлер

Штурмовые винтовки:

jup_ar_acharlie = Bushmaster ACR калибра 5.56

jup_ar_acharlie300 = Bushmaster ACR калибра .300 Blackout

jup_ar_golf36 = Heckler & Koch G36

jup_ar_bromeo2m = CZ BREN 2 Ms калибра 7.62×39 jup_ar_bromeo805

= CZ 805 BREN in 5.56

jup_ar_foxtrot2000 = FN F2000

jup_ar_qbravo95 = QBZ-95 в 5,8 × 42

jup_ar_qbravo97 = QBZ 97 NSR Gen 3 в 5,56 Боевые винтовки:

jup_br_acharlie450 = Bushmaster ACR калибра .450 Bushmaster

jup_br_bromeo2 = CZ BREN 2 BR калибра 7,62×51

jup_br_xmike5 = MCX Spear(XM7)

Марксманские винтовки:

jup_dm_acharlied = ACR DMR (в версии 5.56?)

jup_dm_bromeop = CZ BREN 2 PPS

jup_dm_slima8 = Хеклер & Koch SL8

jup_dm_svictork = Калашников СВК Пулеметы:

jup_lm_evictor = FN EVOLYS

jup_lm_mgolf36 = Heckler & Koch MG36

jup_lm_pkilob = ПКМ (вариант B устанавливается на транспортные средства, так что как угодно)

jup_lm_pkilop = ПКП «Печенег»

jup_lm_qbravo95lsw = QJB-95 LS Пистолеты :

jup_pi_glima21 = Glock 21

jup_pi_mike93 = Beretta 93R

jup_pi_rsierra12 = ?

jup_pi_uzulum = Микро Узи Дробовики :

jup_sh_pump = ?

юп_ш_семи = ? Пистолеты-пулеметы:

jup_sm_coscar635 = Colt Model 635

jup_sm_lwhiskey = LWRC SMG-45

jup_sm_scharlie3 = CZ SCORPION EVO 3

jup_sm_umike = Heckler & Koch UMP

jup_sm_uzulu = Uzi

jup_sm_uzulup = Uzi Pro Снайперские винтовки:

jup_sn_hsierra = Steyr HS .50 M1

jup_sn_svictor = СВЧ

Смертельное снаряжение:

jup_eq_butterfly_mine = мина PFM-1

Ожидается, что релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится уже этой осенью на ПК и консолях.