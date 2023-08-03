Появилась дата анонса Call of Duty: Modern Warfare 3 и список оружия из нового шутера

Activision выпустила масштабное обновление для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2, которое ознаменовало старт пятого сезона в обеих играх. Шутеры получили множество нового контента и были переименованы на всех площадках в просто Call of Duty, но самое интересное было спрятано в файлах игры. Энтузиасты смогли обнаружить там дату официального анонса новой Call of Duty: Modern Warfare 3 и даже список оружия из игры.
Мы уже видели в сети ключевые арты Call of Duty: Modern Warfare 3. Дополнительный анализ обновленных файлов Modern Warfare 2 и Warzone 2 также позволил найти больше скрытой информации. Как оказалось, разработчики уже включили в игру файлы, указывающие на внутриигровое событие в королевской битве, которое приведет к анонсу новой игры.
Как сообщают датамайнеры, официальный анонс новой Modern Warfare 3 состоится 17 августа — на эту дату запланирован специальный ивент в Warzone 2. Кроме этого, в файлах игры был обнаружен частичный список оружия новой части франшизы. Утечка подтверждает, что оружие из Modern Warfare 2 будет перенесено в Modern Warfare 3, но вместе с этим появятся новые виды пушек.
Список оружия Modern Warfare 3:
Штурмовые винтовки:
jup_ar_acharlie = Bushmaster ACR калибра 5.56
jup_ar_acharlie300 = Bushmaster ACR калибра .300 Blackout
jup_ar_golf36 = Heckler & Koch G36
jup_ar_bromeo2m = CZ BREN 2 Ms калибра 7.62×39 jup_ar_bromeo805
= CZ 805 BREN in 5.56
jup_ar_foxtrot2000 = FN F2000
jup_ar_qbravo95 = QBZ-95 в 5,8 × 42
jup_ar_qbravo97 = QBZ 97 NSR Gen 3 в 5,56
Боевые винтовки:
jup_br_acharlie450 = Bushmaster ACR калибра .450 Bushmaster
jup_br_bromeo2 = CZ BREN 2 BR калибра 7,62×51
jup_br_xmike5 = MCX Spear(XM7)
Марксманские винтовки:
jup_dm_acharlied = ACR DMR (в версии 5.56?)
jup_dm_bromeop = CZ BREN 2 PPS
jup_dm_slima8 = Хеклер & Koch SL8
jup_dm_svictork = Калашников СВК
Пулеметы:
jup_lm_evictor = FN EVOLYS
jup_lm_mgolf36 = Heckler & Koch MG36
jup_lm_pkilob = ПКМ (вариант B устанавливается на транспортные средства, так что как угодно)
jup_lm_pkilop = ПКП «Печенег»
jup_lm_qbravo95lsw = QJB-95 LS
Пистолеты :
jup_pi_glima21 = Glock 21
jup_pi_mike93 = Beretta 93R
jup_pi_rsierra12 = ?
jup_pi_uzulum = Микро Узи
Дробовики :
jup_sh_pump = ?
юп_ш_семи = ?
Пистолеты-пулеметы:
jup_sm_coscar635 = Colt Model 635
jup_sm_lwhiskey = LWRC SMG-45
jup_sm_scharlie3 = CZ SCORPION EVO 3
jup_sm_umike = Heckler & Koch UMP
jup_sm_uzulu = Uzi
jup_sm_uzulup = Uzi Pro
Снайперские винтовки:
jup_sn_hsierra = Steyr HS .50 M1
jup_sn_svictor = СВЧ
Смертельное снаряжение:
jup_eq_butterfly_mine = мина PFM-1
Ожидается, что релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится уже этой осенью на ПК и консолях.
Список оружия, фенёк, царапка, колотушка)))
Болиголов, исо.... Это из прошлой части...)
о да прошлый мусор делали пару лет, вышла мега фиговая игра, теперь мв 3 которое должно было быть длс но они решили сделать фул игру) ну удачи им клоуны
Зачем узнавать дату выхода колды если она каждый год в одно время выходит?
Автор лого: Лебедев
С недавних пор, видимо, миллиардер Лебедев