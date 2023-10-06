Представлен новый трейлер зомби-режима Call of Duty: Modern Warfare 3

Компания Activision Blizzard в рамках мероприятия, посвященного новой части серии, показала новый геймплейный трейлер зомби-режима в Call of Duty: Modern Warfare 3.
В ролике мы можем увидеть различные элементы игры, а также познакомиться с новой картой в стиле открытого мира.
По сути, это своего рода эволюция режима DMZ, о котором шла речь в предыдущей главе, когда игрокам приходится выбираться из зоны, в которой они находятся, пытаясь достичь различных целей, в то время как карта постепенно заполняется зомби.
Это означает, что чем дольше длится игра, тем больше сложностей возникает у игроков, которые должны стараться действовать быстро, чтобы иметь больше шансов на выживание.
В трейлере мы также видим новое чудо-оружие в лице Scorcher, способное уничтожать значительное количество зомби и обладающее специальным вторичным огнем, который может проецировать персонажа прямо в воздух для быстрого перемещения по карте.
Система продвижения также имеет некоторые вариации: в режиме "Зомби", в стиле "добыча", игроки могут сохранять оружие и снаряжение, которое им удалось правильно "добыть" ранее, для последующих матчей, причем эти предметы могут представлять собой особенно полезное и мощное оружие. На карте также можно найти различные чертежи и возможности для получения другого оружия.
В режиме "Зомби" врагами будут не только нежить, но и различные другие жутковатые существа . Все это будет доступно уже в первый день выхода Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК и консолях 10 ноября.
ну это тупа топ
Опять лампочки у зомби в глазах.............