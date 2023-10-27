Представлен ролик в честь 20-летия франшизы Call of Duty

29 октября 2023 г. франшиза Call of Duty отпразднует 20 лет своего существования. С момента своего появления в 2003 году Call of Duty превратилась из простой игры в глобальный феномен, определив жанр экшена от первого лица для целого поколения.
Для тех, кто только начинает знакомство с вселенной Call of Duty или хочет вновь окунуться в волшебство серии, готовится специальный вводный видеоролик, посвященный богатой истории серии.
Успех Call of Duty - это свидетельство не только заслуг разработчиков мирового уровня, но и увлеченного сообщества. Этот 20-летний путь сформировался благодаря самоотверженной работе таких студий, как Activision, Beenox, Infinity Ward, Treyarch и др. Благодаря их коллективным усилиям игра остается в авангарде игрового мира.
На официальном сайте компании вы можете прочитать обо всех частях серии... от начала Call of Duty в 2003 году до первой Black Ops, Warzone, Modern Warfare и других. А вот в этом материале вы узнаете какие игры серии стали лучшими по рейтингу на Metacritic
Успех Call of Duty - это свидетельство не только заслуг разработчиков мирового уровня, но и денег ЦРУ и минобороны
И масонов и рептилойдов
И шутников с их шутками про шапку из фольги
Побольше минуси, обиженка
Классно было сюжет проходить. Вот бы они выпустили чисто одиночную коллду, где собраны все одиночные сюжеты со всех предыдущих частей игр. Было бы классно всё переиграть в одной игре. Там прохождения сюжета, уже, наверное, за 30+ часов хватило бы.
С удовольствием переиграл бы, а так, выкачивать по 100 ГБ каждую игру и перепроходить, слишком долго.
Там под 100 часов уже одиночка в общем точно
блин, раньше колда была для меня эталоном военных шутеров
я с удовольствием проходил части про вторую мировую войну и с замиранием сердца вел бои в Берлине, водружал флаг Советов на рейхстаг...сжав булки пробирался через густые заросли джунглей за американцев в той же Второй мировой войне и вслушивался в шелест листьев в надежде услышать шорох сидящих на деревьях японцев...
ощущал горечь предательства тех, чьи приказы я выполнял беспрекословно (концовка Призраков, если не ошибаюсь)
но потом начали выходить следующие части колды, которые не производили на меня вообще никакого впечатления, ну а добила мое желание варзон, лично мне она не зашла из-за перегруженности контента т.е. слишком много всего, всяких механик и т.д., да и к тому же попытка сместить королей королевской битвы пабджи, потом вышла мобилка иии в общем-то и все) я окончательно разочаровался
даже капитан Прайс (блин, хотя б звание повысили ради уважения к персонажу) положение не спасает уже, а раньше вывозил своей харизмой
ты такой бот. просто пиво... не иначе. смех с тебя. много механик. можешь больше не писать ничего?
это мое личное мнение и мне лично она не зашла
ну я хотя б рад, что настроение поднял)
Ты просто повзрослел . Вот и все .
Мы всё про**али
какое поколение,такие и игры!
Мда помню этот незабываемый 2007 год,когда осенью вышло три крутых шутера ,от которых у меня отвисла челюсть,это Крайзис,Колда4 и Тайм шифт,вышел еще и Биошок,но мне он не зашел.
А между тем биошок крутой
Кризис это было разочарование года. На моей 8800 джи ти икс игра бегала шустро, но была пустой. Ни интересного сюжета, ни геймплея. А вот те же биошоке, колда и свалкер действительно были круты.
Time Shift не заехал, а вот Биошок как раз очень
для меня величие код закончилось после бежественной бо1
Эти ебанашки из Гаса негриллу
Нафиг! Эти "бравые" солдафоны без собственных мозгов, движимые пропами, приказами, флагами, и брэйнуошд по самые гланды, убийцы, задолбали вкрай уже. Нашли кому диферамбы петь. Промывают молодёжи мозги. Да и Колл ов Дьюти изжила себя давным-давно. Покрайней мере, лично для мэнэ.