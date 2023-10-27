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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
5.9 143 оценки

Представлен ролик в честь 20-летия франшизы Call of Duty

butcher69
Новости

29 октября 2023 г. франшиза Call of Duty отпразднует 20 лет своего существования. С момента своего появления в 2003 году Call of Duty превратилась из простой игры в глобальный феномен, определив жанр экшена от первого лица для целого поколения.

Для тех, кто только начинает знакомство с вселенной Call of Duty или хочет вновь окунуться в волшебство серии, готовится специальный вводный видеоролик, посвященный богатой истории серии.

Успех Call of Duty - это свидетельство не только заслуг разработчиков мирового уровня, но и увлеченного сообщества. Этот 20-летний путь сформировался благодаря самоотверженной работе таких студий, как Activision, Beenox, Infinity Ward, Treyarch и др. Благодаря их коллективным усилиям игра остается в авангарде игрового мира.

На официальном сайте компании вы можете прочитать обо всех частях серии... от начала Call of Duty в 2003 году до первой Black Ops, Warzone, Modern Warfare и других. А вот в этом материале вы узнаете какие игры серии стали лучшими по рейтингу на Metacritic

11
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
HellowRainbow

Успех Call of Duty - это свидетельство не только заслуг разработчиков мирового уровня, но и денег ЦРУ и минобороны

5
-zotik-

И масонов и рептилойдов

2
StaidZihao -zotik-

И шутников с их шутками про шапку из фольги

Побольше минуси, обиженка

1
Virus89

Классно было сюжет проходить. Вот бы они выпустили чисто одиночную коллду, где собраны все одиночные сюжеты со всех предыдущих частей игр. Было бы классно всё переиграть в одной игре. Там прохождения сюжета, уже, наверное, за 30+ часов хватило бы.

С удовольствием переиграл бы, а так, выкачивать по 100 ГБ каждую игру и перепроходить, слишком долго.

4
bysaturn

Там под 100 часов уже одиночка в общем точно

0
Дамир Шаяхметов

блин, раньше колда была для меня эталоном военных шутеров
я с удовольствием проходил части про вторую мировую войну и с замиранием сердца вел бои в Берлине, водружал флаг Советов на рейхстаг...сжав булки пробирался через густые заросли джунглей за американцев в той же Второй мировой войне и вслушивался в шелест листьев в надежде услышать шорох сидящих на деревьях японцев...
ощущал горечь предательства тех, чьи приказы я выполнял беспрекословно (концовка Призраков, если не ошибаюсь)
но потом начали выходить следующие части колды, которые не производили на меня вообще никакого впечатления, ну а добила мое желание варзон, лично мне она не зашла из-за перегруженности контента т.е. слишком много всего, всяких механик и т.д., да и к тому же попытка сместить королей королевской битвы пабджи, потом вышла мобилка иии в общем-то и все) я окончательно разочаровался
даже капитан Прайс (блин, хотя б звание повысили ради уважения к персонажу) положение не спасает уже, а раньше вывозил своей харизмой

3
KillMeSylarS
ну а добила мое желание варзон, лично мне она не зашла из-за перегруженности контента т.е. слишком много всего, всяких механик и т.д., да и к тому же попытка сместить королей королевской битвы пабджи

ты такой бот. просто пиво... не иначе. смех с тебя. много механик. можешь больше не писать ничего?

-4
Дамир Шаяхметов KillMeSylarS

это мое личное мнение и мне лично она не зашла
ну я хотя б рад, что настроение поднял)

2
Антидепрессант Док

Ты просто повзрослел . Вот и все .

0
RedDiezeL

Мы всё про**али

3
M1KERUS

какое поколение,такие и игры!

0
Denn378

Мда помню этот незабываемый 2007 год,когда осенью вышло три крутых шутера ,от которых у меня отвисла челюсть,это Крайзис,Колда4 и Тайм шифт,вышел еще и Биошок,но мне он не зашел.

1
Sneaky Pete

А между тем биошок крутой

3
Uilenspiegel

Кризис это было разочарование года. На моей 8800 джи ти икс игра бегала шустро, но была пустой. Ни интересного сюжета, ни геймплея. А вот те же биошоке, колда и свалкер действительно были круты.

0
Bruce W

Time Shift не заехал, а вот Биошок как раз очень

1
ZackSnyder

для меня величие код закончилось после бежественной бо1

1
raw058

Эти ебанашки из Гаса негриллу

0
Imnogamer

Нафиг! Эти "бравые" солдафоны без собственных мозгов, движимые пропами, приказами, флагами, и брэйнуошд по самые гланды, убийцы, задолбали вкрай уже. Нашли кому диферамбы петь. Промывают молодёжи мозги. Да и Колл ов Дьюти изжила себя давным-давно. Покрайней мере, лично для мэнэ.

-4