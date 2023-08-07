Представлен тизер и объявлена дата выхода Call of Duty: Modern Warfare 3

Activision официально подтвердила дату выхода грядущей игры Call of Duty, Modern Warfare III. После нескольких месяцев утечек и спекуляций сообщество отчаянно нуждалось в реальных новостях, и теперь они появились.
Впервые Modern Warfare 3 просочилась еще в мае 2023 года, с приблизительными окнами выпуска, а также с интеграцией Warzone и раскрытием событий. С тех пор Activision оставалась очень молчаливой, однако сегодня, 7 августа, все наконец стало официальным, поскольку компания объявила, что Modern Warfare — это предстоящая игра COD, а также представила тизер и дату выпуска.
После нескольких месяцев слухов Activision наконец подтвердила, что Modern Warfare 3 будет запущена в пятницу, 10 ноября, в соответствии с обычным окном выпуска в начале ноября, к которому игроки COD так привыкли за последние два десятилетия.
Логотип также стилистически сочетает в себе логотип Modern Warfare (2019 г.) и Modern Warfare 2 (2022 г.) с использованием римских цифр для обозначения «3», хотя на этот раз красного цвета вместо синего, используемого в MWII.
Утечки утверждают, что мероприятие по раскрытию Modern Warfare III состоится в игре в Warzone в четверг, 17 августа, так что не придется долго ждать, прежде чем мы узнаем больше о новой игре и о том, чего ожидать от COD 2023 года.
В преддверии новой игры Call of Duty, наконец, все набирает обороты, поэтому в ближайшие несколько недель нам следует ожидать огромного потока контента, утечек и официальных объявлений.
Очередное DLC за фулл прайс
и почему столько шума вокруг этого огрызка, который должен был быть лишь платным дополнением к MW22.
Потому что все еще один из лучших милитари шутеров с сюжетной кампанией? Battlefield жиденько обкакался несколько раз подряд в то время, как CoD смогла выдать отличные MW I-III, Black Ops Cold War. Хотя конечно, был и такой себе Vanguard, но в BF 1 норм, V мэх, а 2042 и вовсе еще тот провал, который два года пытаются вытянуть из ямы.
А других конкурентов то и нет ¯\_(ツ)_/¯
Так он у будет в виде длс по новой системе
Серьёзно??? Лучше??? Нет, нет, остановите планету, я сойду!
Ну так, можно не играть в кал.
ну слушай, ту же MW22 я бы не назвал милитари-шутером, учитывая какая вакханалия там творится в плане косметики (это про общую атмосферу), по сравнению с идеальной в этом плане MW19, где основной акцент был сделан на мил-сим тематике, и время от времени мелькала "клоунада", и то очень сдержанная. и я ведь говорю не про колду в целом, а именно про эту "MW3", хотя по факту это MW2.1., о чём говорят практически все инсайдеры. плюсом, в MW22 должны были быть ремейки карт из оригинальной MW2, что нам тизерили ещё задолго до релиза, а у нас на дворе пятый сезон, и в игре нет ни одной карты из MW2, хотя терминал, хайрайз, афган, квори, и шторм пылятся на Аль-Мазре. всё потому что их сперва зажали в качестве селлинг пойнта для платного дополнения к MW22, а потом решили это дополнение выкатить как полноценную номерную часть серии, и запихнуть эти карты туда. плюс, уже подтвердили что весь контент из MW22 переедет в MW23, т.е. все платные наборы, стволы и оперативники, и у меня терзают смутные сомнения по поводу того, а сколько оригинального контента нам предложит сама "MW3"? непонятно что будет с кампанией, потому что изначально для длц планировалась коротенькая кампания в духе рейда, и специально ради этих целей рейды 5 и 6 сезонов вырезали из игры. ну то есть сомнений и вопросов у меня куча, но однозначно я могу сказать лишь одно - 70 баксов это точно не стоит. за 70 баксов это лютый скам. в игре и так три разновидности баттл пассов, один из которых стоит 30 баксов и покупается исключительно за реал, плюс элементы pay2win (чекни последний скин на Гоуста, Dark Rituals 3, обрати внимание на теплак-прицел из этого набора), а тут ещё такой огрызок за 70 баксов будут продавать.
кстати, на мой взгляд BFV на данный момент это лучшая часть серии. это я говорю как человек, который играет в эту серию с BC2. в игре прекрасный мувмент с возможностью уменьшить урон от падения путём кувырка, возможность лечь на спину и ползти так, и т.д, лучшая стрельба за всю серию, система сквадстриков, фортификации, отличная оптимизация, красивые карты (хотя немалая часть из них страдает болезнью BF1). в игре лично меня ровным счётом одна проблема - нет атмосферы второй мировой. во всём остальном, я считаю что это лучшая часть серии именно в плане геймплея.
В виде длс теперь будет
Как была шляпой, так и остаётся
Ееее это мы покупаем
Пафосный ролик, 0 инфы о том как выглядит игра. Все бегом покупать!!!