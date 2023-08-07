Представлен тизер и объявлена дата выхода Call of Duty: Modern Warfare 3 ©

Activision официально подтвердила дату выхода грядущей игры Call of Duty, Modern Warfare III. После нескольких месяцев утечек и спекуляций сообщество отчаянно нуждалось в реальных новостях, и теперь они появились.

Впервые Modern Warfare 3 просочилась еще в мае 2023 года, с приблизительными окнами выпуска, а также с интеграцией Warzone и раскрытием событий. С тех пор Activision оставалась очень молчаливой, однако сегодня, 7 августа, все наконец стало официальным, поскольку компания объявила, что Modern Warfare — это предстоящая игра COD, а также представила тизер и дату выпуска.

После нескольких месяцев слухов Activision наконец подтвердила, что Modern Warfare 3 будет запущена в пятницу, 10 ноября, в соответствии с обычным окном выпуска в начале ноября, к которому игроки COD так привыкли за последние два десятилетия.

Логотип также стилистически сочетает в себе логотип Modern Warfare (2019 г.) и Modern Warfare 2 (2022 г.) с использованием римских цифр для обозначения «3», хотя на этот раз красного цвета вместо синего, используемого в MWII.

Утечки утверждают, что мероприятие по раскрытию Modern Warfare III состоится в игре в Warzone в четверг, 17 августа, так что не придется долго ждать, прежде чем мы узнаем больше о новой игре и о том, чего ожидать от COD 2023 года.

В преддверии новой игры Call of Duty, наконец, все набирает обороты, поэтому в ближайшие несколько недель нам следует ожидать огромного потока контента, утечек и официальных объявлений.