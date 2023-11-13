Продажи Call of Duty: Modern Warfare 3 оказались существенно ниже в Великобритании, где шутер всегда был популярным

В прошлую пятницу, 10 ноября, на ПК и консолях состоялся полноценный запуск Call of Duty: Modern Warfare 3. Новая часть культовой франшизы шутера была разгромлена как критиками, так и игроками еще в рамках недельного раннего доступа, и похоже, это отразилось на продажах. Согласно подсчетам аналитиков, продажи Modern Warfare 3 только в Великобритании оказались значительно ниже ожидаемых прогнозов.
Релиз новой Modern Warfare 3 может стать одним из самых провальных во всей истории Call of Duty. Стартовые продажи шутера отстают от ожидаемых показателей и оказались даже ниже прошлогодней Modern Warfare 2, у которой также были проблемы с продажами. Проект продается хуже примерно на 25%.
Стоит отметить, что данные о стартовых продажах Call of Duty: Modern Warfare 3 пока основываются только на физических версиях и Великобритании. Тем не менее ситуация может быть аналогичной с цифровыми версиями и другими странами, считают аналитики.
Согласно данным физических продаж в Великобритании, 72% проданных копий приходится на PS5, 20% на Xbox, и 8% на PS4.
Они начали что то подозревать?))
Я одно понял,прайс уже не тот
Я одно понял,прайс уже не тот