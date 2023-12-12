Продажи Modern Warfare 3 в Великобритании упали на 38 % по сравнению с прошлогодней MW2

Согласно данным GSD, охватывающим физическую и цифровую розницу, продажи Modern Warfare 3 в первые три недели после выхода игры были на 38 % ниже, чем у Modern Warfare 2 после ее релиза в октябре прошлого года, сообщает GamesIndustry.biz.
Футбольная игра, которая возглавила продажи программного обеспечения во время недели "черной пятницы" в Великобритании, опередила в чарте Hogwarts Legacy, Spider-Man 2 и SuperMario Bros. Wonder.
В прошлом месяце в Великобритании было продано более 4,55 миллиона игр, что на 3 % меньше, чем в ноябре 2022 года.
По данным GfK, в прошлом месяце было продано более 486 000 игровых консолей, что на 32 % больше, чем в прошлом году.
На долю PS5 пришлась почти половина проданных в ноябре консолей, опередив Xbox Series X/S и занявшую третье место Nintendo Switch.
Продажи консоли Sony выросли на 126 % по сравнению с ноябрем прошлого года, в то время как продажи Xbox Series X/S увеличились на 4 %, а Switch упали на 19 %.
По данным GfK, за шесть месяцев, закончившихся в октябре, на долю PS5 пришелся 51 % от общего объема продаж консолей.
Чарт продаж за прошлую неделю выглядит вот так:
- EA Sports FC 24
- Super Mario Bros. Wonder
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Mario Kart 8 Deluxe
- Marvel's Spider-Man 2
- Nintendo Switch Sports
- Minecraft (Switch)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Люди одумались?
Хочется возвращения обычных шутеров, в духе старых MoH или CoD. Не имею ввиду вторую мировую, а структурно: интересная кампания на 15-20 часов, какой-нибудь выбор по сюжету, небольшая прокачка в процессе, но не РПГ-игра с полосками и числами.
MoH Airborne была интересной для своего времени. Сам решаешь как выполнять задачи, небольшая прокачка оружия, адекватная сложность, сам решаешь куда высадиться.
Ещё вспомнил IGI, Soldier of Fortune, Freedom Fighters. Короче просто надоел онлайн, а в сингл выходят одни рпг (хорошие, но всё же)