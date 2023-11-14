Провал, подтвержденный статистикой! COD: Modern Warfare 3 оценили ниже Redfall, Forspoken и других игр серии COD

В качестве последнего акта собственной глупости перед тем, как быть приобретенной Microsoft, Activision решила запятнать наследие Call of Duty так, как этого еще никто не видел. Согласно внутренним отчетам, Activision отказалась от предложенного продолжения Advanced Warfare и заставила Sledgehammer всего за 16 месяцев разработать новую кампанию для Modern Warfare 3. Изначально многим говорили, что это всего лишь расширение для игры предыдущего года, но впоследствии оно было превращено в "полноценное" предложение за $70.

Теперь, когда мультиплеер присоединился к синглплееру уже в самой игре, поступают и оценки рецензий. Результат? Call of Duty: Modern Warfare 3 - самая низкооцененная игра за всю историю серии. И не просто так, а с огромным отрывом.

Анализируя рейтинги частей на Metacritic, корреспонденты Forbes констатировали, что шутер 2023 года получил самые низкие оценки за все время существования серии. (Результаты представлены в обратном хронологическом порядке, от новых игр к старым):

Modern Warfare III – 53

Modern Warfare II – 75

Vanguard – 73

Black Ops Cold War – 76

Modern Warfare – 80

Black Ops 4 – 83

WWII – 79

Infinite Warfare – 77

Black Ops III – 81

Advanced Warfare – 81

Ghosts – 78

Black Ops II – 81

Modern Warfare 3 – 88

Black Ops – 87

Modern Warfare 2 – 94

World at War – 84

Modern Warfare – 94

Call of Duty 3 – 82

Call of Duty 2 – 89

Call of Duty – 91

Примечательно, что Modern Warfare III (2023) заняла 195-е место из 199 в списке лучших игр для PlayStation 5 в 2023 году по мнению критиков! Шутер оказался даже позади таких громких провалов, как Redfall (56 баллов) и Forspoken (64 балла).

Это действительно должно стать сигналом тревоги для Microsoft, которой необходимо разобраться с этим IP и уйти от безумного графика Activision, выпускающей все более ужасные ежегодные части только для того, чтобы хоть что-то продать во время праздников. Баллы, медленно скатывающиеся к отметке 70, - это одно. А вот "53" с оценками 1,4/10 - это почти преступление, и тот, кто дал разрешение на это в Activision, должен быть уволен и заменен как можно скорее. Неужели это был Бобби? Скорее всего, это был Бобби.

Если говорить о реакции игроков на игру, то их возмутило то, что это, по сути, небольшое дополнение, которое предлагается по цене полноценного блокбастера. К тому же в игре очень короткая сюжетная кампания со скучными миссиями, посредственный зомби-режим, а нововведения в многопользовательском режиме понравились далеко не всем покупателям. На данный момент только 28% покупателей рекомендуют игру на Steam.