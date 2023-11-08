"Пустая трата денег и тем более времени": Первые оценки сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3

До выхода очередной главы серии шутеров от Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3, осталось всего несколько дней, и основные игровые порталы уже начали публиковать свои аналитические обзоры.
Пока опубликовано совсем немного рецензий, все они посвящены кампании, и похоже, что новая часть франшизы не произвела на критиков особого впечатления. Сюжетная кампания подверглась серьезной критике за новый для нее стиль, а также за историю, которая, судя по всему, не произвела особого впечатления.
На данный момент Call of Duty: Modern Warfare 3 получила оценку в 53 балла на OpenCritic.
- 70 - GamesBeat
- 50 - GameSpot
- 50 - We Got This Covered
- 50 - Entertainment Geekly
- 50 - Seasoned Gaming
- 40 - IGN
- 40 - The Game Crater
GameSpot — Несмотря на занимательность сюжета, Modern Warfare 3 сама себя подрывает: практически половина миссий выполнена в разочаровывающем стиле Open Combat. Неровный темп и обрывистый финал делают возвращение Макарова большим разочарованием, делая Modern Warfare 3 самой слабой частью в сильной серии перезапусков.
IGN — Плохо подготовленная, переработанная и собранная из частей мультиплеера, одиночная кампания Modern Warfare 3 - это все, чем не должен быть сюжетный режим Call of Duty. Одиночная кампания Modern Warfare 3 совершает величайший грех для экшена: она скучна.
Entertainment Geekly — Несмотря на графическое богатство и обилие адреналина, данная кампания кажется незаконченной - тенью того, что могло бы стать весомым дополнением к антологии "Call of Duty".
The Game Crater — Кампания MW3 выживает благодаря умело отточенной стрелковой составляющей Call of Duty. Абсурдное повествование выглядит жалким и однообразным, что еще больше омрачается неинтересным дизайном миссий, которые никогда не выходят за рамки "иди сюда и стреляй в них". Покупка MW3 ради ее кампании - пустая трата денег и тем более времени.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare III состоится 10 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.
Вот это да, вот те раз, кто бы мог подумать, что так получится, кто ж знал, вот незадача! Представляете?
Каждый год одно и то же покупают, а тут видители им коричневого не доложили.
Так тут они не только с кампанией обосрались, но и с оружием чё за всратый конвеер устроили...
Добавили одну узи + еще одну с другим прикладом + еще одну и еще одну, что это за дич из 4х одинаковых ганов !?
Я лично для себя выделил в плюс - это обновлённый мувмент со стрельбой, (хотя стрельба максимально приятная только на ганах мв23, остальные обновленные из мв22 практически без изменений), убрали детальную настройку модулей (аллилуйя) ну и зомби режим. С таким кол-ом плюсов это Максимум потягивает на 40$.
А сюжет кампании разве не тот же самый что был в оригинале? Я уже запутался в этих Модернварфеерах...
Сюжет не такой как в оригинале. Есть моменты где сюжет немного схож с оригиналом, как Макаров злодей и Шепард предатель, но в остальном сюжет новый с теми же героями
Ну вот и ещё одно доказательство того, что не так уж и плохо, что майки купили Активижен.
Как минимум хуже не будет и есть маленькая, но всё же надежда на то, что игры станут лучше...конечно слабая, но всё же хоть какая-то надежда
Никогда такого не было и вот опять
что за чушь написали?пустая трата денег?кто-то колду покупает из-за сюжетки?
Уже который год так,им уже давно пора отказаться от сюжетных компаний и полностью уходит в мультиплеер,всё равно только из-за него и покупают.
есть большое количество игроков, которые покупают из за компании и мультиплеер нафиг не сдался
Первая call of duty лет за 10, которую я не купил и не буду брать
Воу хомяки наелись
Ну явно халтура...
И, в принципе, это можно сказать вообще об этой индустрии пустых, дорогостоящих "развлекаек" в целом. - Пустая трата денег и, тем паче, времени. - Согласен.
МВ3 ТОП МВ3 ТОП СЮЖЕТ ТОП ВСЁ ТОП ВЫ ПРОСТО ХЕЙТЕРЫ
💩
Да-да. Они не понимают искусство.
мв3 топ и точка даже не хейте меня я игру купил я кайфую мв3 топ
Миллионы мух и це повiдло.
🤔
Я бы взял чисто ради мульта. Но 2к лир(пс5) это дорого.
Товарищ взял за 1500 на пс5, продаст за 1400. Чисто кампанию пробежать и дропнуть. Ну у него там форум с ребятами, они скидываются на игры и аккаунтами друг с другом делятся.
Яб сюжетку сыграл. Но я не играл в перезапуск мв и мв2. Но как я и сказал если толтко ради мульта. Если конечно он хороший. А то в вангард и сюжет и мульт дно