r4v3n взломал Call of Duty: Modern Warfare 3 - теперь взломаны все части Call of Duty

Пользователь r4v3n, который недавно взломал Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Modern Warfare 2, сообщил о том, что ему удалось взломать и Call of Duty: Modern Warfare 3.
r4v3n взломал мультиплеер версии 10.24 и одиночную компанию версии 10.4 от 8 июля - актуальную версию игры. Таким образом, впервые за долгие годы, теперь успешно взломаны все имеющиеся на данный момент части Call of Duty, в частности сюжетная компания трилогии современной Modern Warfare.
Остаётся надеяться, что осенью r4v3n обратит своё внимание и на Call of Duty: Black Ops 7, которая, скорее всего, будет иметь такую же онлайн-защиту.
Осталось только понять, зачем.... // Kamorel Pavlov
Как всегда только на английском языке, остальные языки не работают?
А где скачать этого взломанного?
да у этого кaлла даже денуво не было!
Прекрасно, главное что бы были стабильны, а то из всех взломанных, блек 6 работала стабильно без вылетов и нормально запустилась. Другие пока не удалось даже запустить.
У меня нормально все работают на гтх 1660 ), сейчас ещё и эту попробуем.
И я не говорил про железо. Они тупо не запускаются, либо в сборках не полные файлы активации.
Да вроде нормально все работают, наоборот 6 неудобней, остальные хоть сохраняются.
Зачем взломать если они не рабочие?
И какая там защита стояла?
Только онлайн работали, раньше это считалось надёжней денувы.
Вот это новость!!!!!! 🏴☠️🤗🤗🤗🤗🍻🍻🍻🍻👍 // Nvidia Power
а ссылка где ? поиграть охото
Rutor тебе в помощь там на днях появится