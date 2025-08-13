r4v3n взломал Call of Duty: Modern Warfare 3 - теперь взломаны все части Call of Duty

Пользователь r4v3n, который недавно взломал Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Modern Warfare 2, сообщил о том, что ему удалось взломать и Call of Duty: Modern Warfare 3.

r4v3n взломал мультиплеер версии 10.24 и одиночную компанию версии 10.4 от 8 июля - актуальную версию игры. Таким образом, впервые за долгие годы, теперь успешно взломаны все имеющиеся на данный момент части Call of Duty, в частности сюжетная компания трилогии современной Modern Warfare.

Остаётся надеяться, что осенью r4v3n обратит своё внимание и на Call of Duty: Black Ops 7, которая, скорее всего, будет иметь такую же онлайн-защиту.