Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.5 451 оценка

r4v3n взломал Call of Duty: Modern Warfare 3 - теперь взломаны все части Call of Duty

AceTheKing AceTheKing

Пользователь r4v3n, который недавно взломал Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Modern Warfare 2, сообщил о том, что ему удалось взломать и Call of Duty: Modern Warfare 3.

r4v3n взломал мультиплеер версии 10.24 и одиночную компанию версии 10.4 от 8 июля - актуальную версию игры. Таким образом, впервые за долгие годы, теперь успешно взломаны все имеющиеся на данный момент части Call of Duty, в частности сюжетная компания трилогии современной Modern Warfare.

Остаётся надеяться, что осенью r4v3n обратит своё внимание и на Call of Duty: Black Ops 7, которая, скорее всего, будет иметь такую же онлайн-защиту.

19
18
Комментарии: 18
Пользователь ВКонтакте

Осталось только понять, зачем.... // Kamorel Pavlov

7
Kartman9

Как всегда только на английском языке, остальные языки не работают?

5
QueerMalden

А где скачать этого взломанного?

2
vfa19

да у этого кaлла даже денуво не было!

2
Serious Ash
1
enigmahas

Прекрасно, главное что бы были стабильны, а то из всех взломанных, блек 6 работала стабильно без вылетов и нормально запустилась. Другие пока не удалось даже запустить.

1
askazanov

У меня нормально все работают на гтх 1660 ), сейчас ещё и эту попробуем.

1
enigmahas askazanov

И я не говорил про железо. Они тупо не запускаются, либо в сборках не полные файлы активации.

tvorog8088

Да вроде нормально все работают, наоборот 6 неудобней, остальные хоть сохраняются.

1
Беккер5443

Зачем взломать если они не рабочие?

1
SharpAelinor

И какая там защита стояла?

tvorog8088

Только онлайн работали, раньше это считалось надёжней денувы.

1
Пользователь ВКонтакте

Вот это новость!!!!!! 🏴‍☠️🤗🤗🤗🤗🍻🍻🍻🍻👍 // Nvidia Power

nasmeshnick1

а ссылка где ? поиграть охото

Dj NordSound

Rutor тебе в помощь там на днях появится

