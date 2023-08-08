Раскрыто имя актера, сыгравшего главного антагониста в новой Call of Duty: Modern Warfare 3 ©

На днях компания Activision наконец-то прервала все спекуляции и слухи о продолжении популярной серии, анонсировав полноценное продолжение обновленной линейки Modern Warfare. Шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет уже этой осенью, и пока у фанатов серии есть только малоинформативный тизер, который на самом деле скрывает в себе главного антагониста игры.

Activision выпустила короткий 41-секундный ролик, где на фоне размытого изображения можно было заметить главного злодея в сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3. Как и в оригинальной игре, им вновь станет Владимир Макаров. На его возвращение намекал уже финал Modern Warfare 2, где в небольшой кат-сцене от него можно было услышать фразу "Ни слова по-русски" из скандальной миссии.

Как сегодня стало известно, Владимира Макарова в Call of Duty: Modern Warfare 3 будет играть совершенно новый актер. Главную роль антагониста шутера возьмет на себя болгарский актер Джулиан Костов. Многим фанатам кино и сериалов он может быть известен по фильму "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" и сериалу "Тень и Кость".

Выход новой Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК и консолях состоится 10 ноября. Как ожидается, 17 августа состоится полноценная демонстрация шутера с обзором сюжета и игрового процесса.