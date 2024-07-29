Расследование Activision продемонстрировало, что, несмотря на всю критику, игрокам Call of Duty нравится система SBMM

Онлайн-игры, хотя и кажутся довольно простыми, на самом деле гораздо сложнее, особенно в многопользовательских шутерах. О системе подбора игроков на основе навыков (SBMM) всегда велись споры: некоторые фанаты предпочитают ее, а некоторые нет.

SBMM стал довольно известным за последние несколько лет, и, конечно, он тоже вызвал споры. Однако теперь, благодаря расследованию, проведенному не кем иным, как Activision, стало ясно, что фанаты предпочитают SBMM.

Изначально лучшие игроки все чаще будут отказываться от возвращения в игру. В конечном итоге это приведет к ухудшению качества игры для всех игроков, так как их будет становиться все меньше и меньше.

В масштабном 25-страничном отчете Activision раскрыла роль навыков в матчмейкинге. Компания подчеркнула в документе, что тайно экспериментировала, уменьшая количество подбора игроков на основе навыков, и выяснила, что игроки на самом деле предпочитают эту систему, даже если они этого не осознают.

Многие геймеры ругают SBMM. Поэтому Activision взяла дело в свои руки и провела секретный эксперимент, не поставив игроков в известность. Эксперимент проходил в Modern Warfare 3, самой последней игре серии Call of Duty в начале 2024 года.

Activision отказала 50% североамериканских игроков в создании матчей на основе навыков. Более 90 % игроков стали играть меньше, чем обычно, после того как эта механика была урезана. На 10 % самых опытных игроков это не повлияло, и вполне очевидно, почему.

Если SBMM будет отключена, то, конечно, более опытные игроки получат больше преимуществ. Это само собой разумеется. Таким образом, это будет означать потерю 90 % базы игроков, что станет катастрофой для многопользовательской игры.

Именно поэтому подбор игроков по навыкам очень важен для тех, кто не настолько опытен в игре. Конечно, это не сильно повлияет на опытных игроков, так как с включенной опцией они смогут играть против игроков с похожим уровнем мастерства.

Стоит отметить, что игра, о которой идет речь, MW3, уже доступна на Game Pass. Кроме того, на Game Pass выходит грядущая Call of Duty, но она будет доступна не на каждом уровне.