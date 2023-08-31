Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 включат в игру продвинутый ИИ, который будет исключать токсичных игроков

Компания Activision совместно с разработчиками из студии Infinity Ward продолжает активно бороться с неприемлемым поведением в сообществе Call of Duty. Чтобы сделать игру еще более комфортной, вместе с выходом новой Modern Warfare 3 они собираются запустить новую систему борьбы против оскорблений и провокационного поведения. Шутер обзаведётся встроенным ИИ, который будет исключать всех токсичных игроков в голосовом чате.
По словам разработчиков, нейросеть уже практически готова и проходит тестирование в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone на серверах Северной Америки. Работу искусственного интеллекта настроили таким образом, чтобы он отслеживал интонацию пользователей и произнесенные слова, включая сленг, в голосовой чате. Сам ИИ не принимает никаких действий в отношении пользователя. Как только система обнаружит нарушения, она автоматически передаст информацию модерации, которая дополнительно изучит поведение геймера и примет меры, если он был слишком токсичен.
Пока ИИ настроен на распознавание только английской речи, однако разработчики не собираются на этом останавливаться. Авторы обещают добавить поддержку всех языков, включая русский, чтобы избавиться от негативного поведения на всех серверах Call of Duty.
Продвинутая система с ИИ запланирована к запуску вместе с релизом Call of Duty: Modern Warfare 3. Выход новой части шутера состоится в ноябре этого года на ПК и консолях.
Благодаря ИИ можно было бы сильно улучшить игры во многих областях,но конечно же в первую очередь его бросают на борьбу с "токсичностью"...
Стрельба, взрывы - кровь, убийства.
Ой, это все так мило, и все игроки будут милыми на фоне военных действий.
Ты можешь убить персонажа, но ты не заденешь глубокие чувства игрока.
Бред... Так хорошо было раньше: ты или скиллом унижаешь или жестким словом.
Противник учится, и через время он уже тебя нагибает.
Ты в CS GO переиграл со школьниками сынок? Какими словами ты кого нагибаешь, нагибать ты должен скиллом, а если ты помойка, то тем более сиди молча не позорься пища в войсе, пока нормальные игроки команду тянут к победе, это относится к любому сетевому шутеру!
Так держать, дебилы 😁
Это никак не будет работать в СНГ, и вообще все адекваты по дефолту отключают внутриигровой войс и играют с друзьями через Дискорд!
Nugget.