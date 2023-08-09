Разработчики Modern Warfare 3 объяснили про перенос оружия, оперативников и наборов ©

Activision подтвердила, что прогресс оружия MW2, скины оперативников и чертежи оружия будут перенесены в Modern Warfare 3. В блоге Activision сообщила, что в MW3 будет свое собственное оружие и набор контента, но все оперативники MW2, оружие и многое другое будут доступны для использования в следующей игре. Это означает, что игроки сохранят свое улучшенное оружие и приспособления, наборы, скины оперативников, предметы боевого пропуска и чертежи оружия.

Уровни оружия полностью синхронизированы, а это означает, что если вы вернетесь к MW2, уровень оружия будет поддерживаться между обеими играми и поддерживаться в Warzone.

Однако есть несколько исключений. Если в MW3 нет транспортного средства или предмета, для которого у игроков есть скин, они не будут перенесены. Wartracks (музыка) не будут перенесены, а оперативники MW2, разблокированные с помощью испытаний в кампании или других режимах, доступны только в MW2. Вы можете использовать оружие MW2 в MW3 и получить мастерство. Однако камуфляжи MW3 можно носить только на оружии MW3 и наоборот.

Важно отметить, что жетоны Double XP также будут перенесены. Оружие боевого пропуска, которое вы не разблокировали в MW2, будет иметь прямой путь к разблокировке в MW3. Однако другой контент Battle Pass доступен только в том случае, если вы получили его, когда BP был активен.