Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 в Steam прошел под знаком негативных отзывов

10 ноября на консолях и ПК состоялся полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3. Однако отзывы и оценки, которые игра получила от игроков, купивших ее в Steam, оказались крайне негативными - по данным страницы игры в Steam, рейтинг одобрения составляет около 28%.
Нарекания разнообразны и касаются всех режимов игры, включая кампанию, которую пользователи называют крайне короткой, длящейся от 3 до 4 часов, и низким уровнем ее качества в некоторых областях. Также много нареканий вызвал режим Zombies, напоминающий традиционные battle royales и даже режим DMZ, с наличием командных миссий и уходом от модели, использовавшейся в традиционных режимах франшизы.
Что касается мультиплеера, то здесь критики меньше, но она все же присутствует, из-за небольшого количества изменений по сравнению с предыдущей игрой и добавления карт, переделанных из оригинальной Modern Warfare 2.
В целом, претензии сводятся к тому, что Modern Warfare 3 вышла в виде полноценной игры, за которую нужно платить как за полноценный ААА-релиз, а не как DLC, которой она, по сути, и оказалась.
"Каждый год они переиздают одну и ту же игру за 70 баксов kkkkkkkkkkkkkkkk"
"Игра, которая должна быть DLC, но Activision пристрастилась к зарабатыванию денег. Пресловутая FIFA в жанре FPS".
"Activision отдала сагу Modern Warfare обратно НАИЛУЧШЕМУ разработчику Call Of Duty, Sledgehammer Games, и результат не может быть другим".
"Эта игра - шутка, она даже близко не стоит с классикой, классическая Call of Duty Modern Warfare чрезвычайно превосходит ее по всем параметрам".
"Я думал, что Zombies будет иметь флюиды BlackOps, ностальгическая игра в стиле выживания, где вы отдаете свою жизнь, чтобы достичь самых высоких вершин. К сожалению, это похоже на кооперативный батлрояль с зомби в придачу".
"Кампания - это полная катастрофа, они превратили миссии в абсурдно плохую однопользовательскую варзону, несколько текстур ужасны даже в максимальном качестве, сюжет жалок и пока что является худшим из всей трилогии"
"DLC, которые стоят 70 баксов, старые карты, которые вызывают ностальгию, но со временем надоедают".
"Первый COD, который умудрился стать намного хуже предыдущих".
Вот как будто об этом раньше не знали что это длс, нет всё равно покупают а потом возмущаются, совсем дурачки какие то.
фанаты они такие)
И топами продаж, негодуют и дальше жрут, давятся, бедняги.
Все верно. В игру тупо не завезли текстуры. В некоторых местах просто швах.
Народ всё равно хавать не перестанет, покупали и будут покупать.
Лучше поиграйте в старую добрую MW2. Я так и сделал, такой кайф.
мв 3 2023 года это ремейк мв 2 если что, зачем нам играть в игру с мувментом и стрельбой из 2009? мы что в кску санную играть хотим? мв 3 лучшая колда после колд вара этого достаточно, зомби шлак компания шлак, мультиплеер топ и его еще допилят. Этого достаточно
в том и прикол, что старая игра вообще по другому ощущается. настольгия и кайф.
Верно. Старые части куда интереснее 👍
Самая лучшая часть, это первая. Ностальгия времён святого гейминга начало нулевых!
Они не понимают, что уже проголосовали долларом, когда это длц купили по фулпрайсу
Что толку? Денег хорошо с продаж подняли
А люди (гоvноеды) ведь до сих пор покупают кал оф параша.
ну 90 процентов тупиц написали отзывы дальше то что? если ты уже купил дерьмо заведомо зная что ты покупаешь, зачем ты пишешь свой тупой коммент? Клоуны либо не покупать либо брать и молча жрать