Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 в Steam прошел под знаком негативных отзывов

10 ноября на консолях и ПК состоялся полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3. Однако отзывы и оценки, которые игра получила от игроков, купивших ее в Steam, оказались крайне негативными - по данным страницы игры в Steam, рейтинг одобрения составляет около 28%.

Нарекания разнообразны и касаются всех режимов игры, включая кампанию, которую пользователи называют крайне короткой, длящейся от 3 до 4 часов, и низким уровнем ее качества в некоторых областях. Также много нареканий вызвал режим Zombies, напоминающий традиционные battle royales и даже режим DMZ, с наличием командных миссий и уходом от модели, использовавшейся в традиционных режимах франшизы.

Что касается мультиплеера, то здесь критики меньше, но она все же присутствует, из-за небольшого количества изменений по сравнению с предыдущей игрой и добавления карт, переделанных из оригинальной Modern Warfare 2.

В целом, претензии сводятся к тому, что Modern Warfare 3 вышла в виде полноценной игры, за которую нужно платить как за полноценный ААА-релиз, а не как DLC, которой она, по сути, и оказалась.

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