Режим DMZ в Call of Duty будет удален из Modern Warfare 3 и Warzone

Компания Activision официально объявила, что, хотя игроки по-прежнему смогут играть в режим DMZ в новой итерации Call of Duty: Warzone, с выходом первого сезона Call of Duty: Modern Warfare 3 этот режим, по сути, будет отрезан от остальной части игры.
Это также означает, что действия в режиме DMZ никак не повлияют на дальнейшую прогрессию в Modern Warfare 3 и Warzone, включая Battle Pass и магазинные наборы.
Это также означает, что нового контента для режима DMZ не появится, так как, похоже, Activision хочет сосредоточиться на том, чтобы перенять опыт, полученный при разработке режима, и применить его в основной игре. Ознакомьтесь с полным текстом заявления ниже.
Первый сезон Call of Duty: Modern Warfare 3 стартует 6 декабря, и в нем появятся новый Battle Pass и новые многопользовательские карты.
Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Заявление Activision по поводу DMZ:
Мы хотели бы поблагодарить все сообщество за поддержку и постоянные отзывы о бета-версии DMZ. Infinity Ward и все команды разработчиков, участвовавшие в создании DMZ, невероятно горды и рады тому энтузиазму и участию, которые вы проявили с момента выхода игры, а также тому, что так много игроков погрузились в режим MWZ в Modern Warfare III, который имеет множество геймплейных аспектов, вдохновленных DMZ. Начиная с запуска 1-го сезона на следующей неделе, игроки DMZ Beta смогут продолжить игру в режиме через раздел Call of Duty: Warzone в COD HQ. Бета-версия DMZ останется полностью доступной для игры на всех текущих объектах DMZ, а также все миссии DMZ. Режим не будет доступен или взаимодействовать непосредственно в рамках Modern Warfare III или Call of Duty: Warzone, что означает, что прогресс и любой новый контент Modern Warfare III или Warzone, включая Battle Pass или магазинные наборы, не будет синхронизирован или перенесен в режим DMZ. Кроме того, прогресс DMZ не будет распространяться на новые Battle Pass, начиная с первого сезона. Мы понимаем, что отсутствие перекрестного прогресса в Modern Warfare III и Warzone может расстроить некоторых игроков, но мы посчитали, что сейчас самое время извлечь все уроки из бета-версии, которые мы могли бы применить в будущих разработках, развивая этот стиль игры. Мы также знаем, что многим игрокам по-прежнему нравится этот режим, и хотим, чтобы все могли продолжать играть, поэтому мы поддерживаем разнообразие контента. В будущем команды разработчиков продолжат совершенствовать этот динамичный открытый мир. Мы с нетерпением ждем обновлений, когда они будут готовы.
Тарков непобедимый 😁
ниче непонятно, но как будто понял. но нет.
Теперь вообще не будет смысла в колду играть, за последние 3 года только в этот режим месяцок поиграл, если захочется шутера то лучше в Апекс тогда поиграю.