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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.7 189 оценок

С выходом Call of Duty: Modern Warfare 3 будет удалена главная фишка прошлой части шутера

Gutsz
Новости

Пока многие игроки жалуются на низкое качество сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3, разработчики шутера готовятся к полноценному релизу новой игры. Студия Sledgehammer Games опубликовала новый блог разработчиков, в котором сообщила о масштабных изменениях в механике оружейника. Команда приняла решение удалить из Call of Duty: Modern Warfare 3 одну из главных фишек Call of Duty: Modern Warfare 2.

Как сообщается, в Call of Duty: Modern Warfare 3 не будет механики "тюнинга оружия". Игроки по-прежнему смогут настраивать модули пушек и персонализировать их, однако из шутера будет удалена возможность тонкой настройки различных значений для выбранного оружия. Это была одна из главных игровых функций в Modern Warfare 2.

По словам разработчиков, они пошли на такой шаг после внимательного анализа отзывов сообщества игроков.

Основываясь на отзывах сообщества, Sledgehammer Games удалила функцию настройки оружия, присутствовавшую в MWII, и внесла дополнительные улучшения, чтобы сделать Оружейника более удобным в использовании.

Теперь в новом "Оружейнике" будут отображаться более подробные факты, цифры и статистика по оружию, включая плюсы и минусы каждого навесного оборудования, а также подробные сведения об управляемости, точности, скорострельности, дальности, уроне, контроле отдачи и мобильности каждого навесного оборудования. Появились новые опции фильтрации, а также возможность видеть только "Навесное оборудование", что является новой функцией для Modern Warfare 3. Данное нововведение коснется всех видов оружия, включая переносимое из Modern Warfare 2.

-2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Wolfenstein

сюжет уже удалили , теперь удаляют остальное - главное релизнуть побыстрее чтоб 69 мильярдов отбить

5
User1105

Хорошо удаляют, без нее лучше будет, а то и так модули тюнились одинаково и смысла от нее не было

3
Artery Kaulitz
... чтобы сделать Оружейника более удобным в использовании.
1
elector_real

Мастера конечно слепить на коленке игру из всего наработанного и продать за фулпрайс, игроки покупают из-за ностальгии по старым картам.

0
DanilFreeze225

МВ3 ТОП МВ3 ТОП МВ3 ТОП

-3