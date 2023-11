С выходом Call of Duty: Modern Warfare 3 будет удалена главная фишка прошлой части шутера

Пока многие игроки жалуются на низкое качество сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3, разработчики шутера готовятся к полноценному релизу новой игры. Студия Sledgehammer Games опубликовала новый блог разработчиков, в котором сообщила о масштабных изменениях в механике оружейника. Команда приняла решение удалить из Call of Duty: Modern Warfare 3 одну из главных фишек Call of Duty: Modern Warfare 2.

Как сообщается, в Call of Duty: Modern Warfare 3 не будет механики "тюнинга оружия". Игроки по-прежнему смогут настраивать модули пушек и персонализировать их, однако из шутера будет удалена возможность тонкой настройки различных значений для выбранного оружия. Это была одна из главных игровых функций в Modern Warfare 2.

По словам разработчиков, они пошли на такой шаг после внимательного анализа отзывов сообщества игроков.

Основываясь на отзывах сообщества, Sledgehammer Games удалила функцию настройки оружия, присутствовавшую в MWII, и внесла дополнительные улучшения, чтобы сделать Оружейника более удобным в использовании.

Теперь в новом "Оружейнике" будут отображаться более подробные факты, цифры и статистика по оружию, включая плюсы и минусы каждого навесного оборудования, а также подробные сведения об управляемости, точности, скорострельности, дальности, уроне, контроле отдачи и мобильности каждого навесного оборудования. Появились новые опции фильтрации, а также возможность видеть только "Навесное оборудование", что является новой функцией для Modern Warfare 3. Данное нововведение коснется всех видов оружия, включая переносимое из Modern Warfare 2.